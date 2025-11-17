Grmoja prozvao SOA-u: "Oni ne štite hrvatske nacionalne interese"

"Ako netko destabilizira Hrvatsku onda je to Vlada, zato što su Milorad Pupovac i s njim povezane udruge dobile iz državnog proračuna u prvih osam mjeseci ove godine 22,5 milijuna eura da bi se s tim novcem u studenom, u kojem se sjećamo žrtve Vukovara, organizirale izložbe koje su u najmanju ruku provokacija, te dovela u Zagreb izložba ostavštine Dejan Medakovića jednog suautora Memoranduma SANU, dokumenta koji je poslužio kao ideološka podloga za velikosrpsku agresiju," kazao je Grmoja.