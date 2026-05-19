UBOJSTVO U DRNIŠU
Neuropsihijatar: Kad netko nekoga izbode 17 puta, trebao je biti pod trajnim posebnim nadzorom
Neuropsihijatar Ivan Urlić gostovao je u Studiju uživo kod naše Nine KLjenak i komentirao ubojstvo u Drnišu koje je potreslo hrvatsku javnost.
"Dogodila se velika tragedija i ono što možemo nekako iskoristiti, da tako kažem, iako to grubo zvuči, je da pokušamo razlučiti što se sve može napraviti u situacijama kad imamo posla s ovako psihopatskim ličnostima, s psihotičnim elementima, da se takve stvari ne događaju, odnosno da ih uspijemo prevenirati", rekao je.
Dodao je da ključnu ulogu imaju sudske institucije, a bitnu ulogu u smislu suradnika suda imaju i psihijatri i psiholozi, ali i socijalni radnici.
"Psihijatri će procijeniti razvoj ličnosti, okolnosti u kojima se dotična ličnost razvijala i kako je to moglo utjecati na formiranje takvog karaktera. Psiholozi sa svojim testovima mogu osvijetlili na jedan neutralizirajući način, istražiti osnovne tendencije u funkcioniranju ličnosti, a naročito prevladavajuće mehanizme obrane kojih ima preko 30 i uz pomoć kojih funkcioniramo u pojedinim situacijama. Ne bih nikako zaboravimo Centre za socijalnu skrb, koji vrše važnu funkciju obrade tih osoba koje su psihički ugrožene ili koje ugrožavaju druge osobe", pojasnio je.
Na taj način, smatra, možemo procijeniti koliko je jedna osoba sposobna kontrolirati svoje agresivne impulse, razumjeti ih i koliko možemo utjecati da se ta osoba bolje kontrolira. "U tom smislu nastao je veliki vakuum kod ovog počinitelja, jer već tri godine je prijavljen, neovlašteno je posjedovao oružje, prijetio je, izazivao strah kod svih, ali nije se preventivno djelovalo", naglasio je.
Čovjek je, kaže Urlić, društveno biće i društvo je zrcalo koje pokazuje koliko smo sposobni, zreli i adekvatni, te koliko nismo, u svakodnevnom životu.
"Kod počinitelja ovog strašnog zločina pokazalo se da je od malih nogu imao značajnih zdravstvenih poteškoća u smislu psihičkog razvoja i sazrijevanja koje se vrlo rano negdje zaustavilo. Razvio je toliko agresivnih načina razmišljanja i ponašanja da je na kraju s tek navršenih 18 godina napravio jedan strašan zločin. Morate imati snagu, pa čak i snagu da zamislite, da je netko 17 uboda napravio jednoj mladoj ženi koju nije ni poznavao. To je već jedno upozorenje, vrlo ozbiljno, da je ta agresivna ličnost sposobna hladnokrvno uništiti tuđi život i da o tome treba voditi trajno poseban nadzor", naglasio je.
Objasnio je kako to izgleda u praksi. "Budete primljeni u jedan psihijatrijski odjel koji se bavi smirivanjem akutnih psihičkih dekompenzacija, u vidu nekih incidenata napada, ekscesa. Kroz nekoliko tjedana nastoji se uspostaviti nekakav bolji kontakt s takvom osobom, i dati primjer da se čovjek može drugačije ponašati, i da drugi ljudi nisu toliko ugrožavajući koliko osoba u svom paranoidnom svijetu doživljava", rekao je.
Počinitelj je, kaže, mogao živjeti sam, a čak i u zatvorskim uvjetima je fizički napao drugu osobu, i to ozbiljno. "Agresivni impuls je ostao neukroćen, sirov, i kako kažu stanovnici Drniša, trebalo je čekati samo trenutak da se opet tako nešto destruktivnog dogodi", rekao je.
Psihijatar Anto Bagarić je jučer rekao da bi ljekovito u društvu bilo da netko kaže da je on odgovoran. "Treba sagledati kompeticije svake službe i svake osobe. Druga strana trebala bi reći da nisu bili dovoljno alertni, nismo dovoljno procijenili, idemo se udružiti s timovima pravnika da poboljšamo naše zakonodavstvo, a to znači i naše prakse. Dok sam vodio akutni psihijatrijski odjel, socijalna radnica je uvijek bila konzultirana da vidimo u kakav se ambijent vraća osoba koja je trebala biti hospitalizirana", naglasio je.
"Život se jako brzo mijenja, postao je neprepoznatljiv u odnosu na prije desetak godina. Svaka medalja ima dvije strane i o tome treba puno više razgovarati da se možemo bolje snaći u životu i da kao dio tog socijalnog zrcala koje su osobe ugrožene, koje imaju agresivne namjere koje ne mogu kontrolirati. Ako izađu iz zatvorskih uvjeta, da se razrade metode koje su u svijetu pokazale pozitivne efekte i da se na neki način daje konstantan signal tim osobama - "Gledam te, pazi! Pazi kako se ponašaš". To je ovaj put izostalo, a može se pretpostaviti da bi imalo neki efekt", rekao je.
Zbog ubojstva u Drnišu organiziraju se prosvjedi građana. "Ona famozna rečenica "Pustimo da institucije rade svoj posao" je nešto što je okvir, ali fali prava slika. Ta slika se uvijek može dorađivati. Čemu služe iskustva i znanja, ako nećemo misliti. Ako počnemo misliti, ako valoriziramo iskustva i znanja sebe i drugih, doći ćemo do rješenja. Moramo biti skromni da nas prevelike ambicije ne satru u početku s prevelikim zahtjevima. Institucije ne smiju spavati, trebaju se stalno usavršavati i uspoređivati", zaključio je.
