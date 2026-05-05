Habijan o Pavlekovom izručenju Hrvatskoj: "Postoje dvije mogućnosti"

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan komentirao je u kojoj je fazi izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana Hrvatskoj.
Oglas
"Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak, i rekao sam dvije su mogućnosti, sve je sada na njemu", rekao je Damir Habijan, prenosi HRT.
"Dakle, hoće li koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno je da je uhićen i da je u ekstradicijskom pritvoru",
Istaknuo je i kako se još uvijek ne zna hoće li Vedran Pavlek uložiti žalbu na izvršenje.
"To je na njemu, odnosno to se u ovom trenutku ne zna, ali kažem, to je na njemu. I o tome ovisi duljina koliko će to sve skupa trajati", kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas