Hajdaš Dončić: Plenković je dopustio rascjep u društvu

"Želim da svatko u Hrvatskoj ima pravo na svoj izričaj, ali ne možeš nametnuti svoj izričaj i svoju kulturu drugim ljudima koji žive u Hrvatskoj i to je ta linija rascjepa između nas i HDZ-a i Plenkovića. On je kukavica, podvio je rep i dopustio određenoj identitetskoj kulturi da nametne svoj dominantni izričaj, ali to nije Hrvatska i to nije zemlja u kojoj ja želim živjeti ", kazao je prvi čovjek SDP-a.