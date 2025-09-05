Vučić: Europski ološ koji je došao rušiti našu zemlju bit će procesuiran u skladu sa zakonima Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su demonstrantima u Novom Sadu pomagali „europski ološ koji je došao rušiti našu zemlju“, te da će biti procesuirani u skladu sa zakonima Republike Srbije.
„Idite rušiti svoje zemlje. Nemojte rušiti Srbiju. Ološu jedan. A niste ni ološ, nego ste gori od toga. To je sve što imam da vam kažem. Mi se plašimo? Ni najmanje.
Ja poštujem Ursulu von der Leyen. Poštujem Antónia Costu. A ovaj ološ iz Europske zelene partije, najgori europski ološ koji je večeras došao u Novi Sad podržati ovo nasilje, moram samo reći da će biti procesuirani u skladu sa zakonima Republike Srbije. I ništa više od toga. Ni manje, ali ni više od toga“, izjavio je Vučić.
Komentirajući okupljanja građana rekao je da je širom Srbije na prosvjede protiv vlasti izašlo manje od 10.000 ljudi, a da je u Novom Sadu bilo više od 7.000.
„9.380 ljudi bilo je u cijeloj Srbiji na skupovima protiv vlasti, od čega u Novom Sadu 7.020 prema brojkama Ministarstva unutarnjih poslova. I svuda je bilo mirno, bez incidenata, osim u Novom Sadu. Policija je 12 minuta pustila da ih tuku pirotehničkim sredstvima, motkama i kamenicama. I tek tada je policija odgovorila. Tek tada.
U Novom Sadu su, uz prisutnost predstavnika Europskog parlamenta, neki pokušali ugroziti stabilnost i sigurnost Srbije s fantomkama na glavama, kacigama na tjemenu. Pod svaku cijenu željeli su zauzeti prostorije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i u tome nisu uspjeli“, rekao je Vučić.
Dodao je da je policija Srbije radila svoj posao i da ga je obavila strogo profesionalno, te da je 11 pripadnika policije ozlijeđeno.
It is particularly hypocritical that a Member of the European Parliament @europeanparliam, Rasmus Nordqvist from Denmark, as well as Vula Tsetsi from Greece, co-chair of the @europeangreens, are present this evening in Novi Sad at violent protests. These are people who lecture us… pic.twitter.com/mprxR7tKty— Ana Brnabic (@anabrnabic) September 5, 2025
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je nešto ranije napisala:
"Posebno je licemjerno da su zastupnik Europskog parlamenta Rasmus Nordqvist iz Danske, kao i Vula Tsetsi iz Grčke, supredsjedateljica europskih Zelenih, prisutni večeras u Novom Sadu na nasilnim prosvjedima.
To su ljudi koji nam svaki dan drže predavanja o vladavini prava i demokraciji - a evo ih, prisustvuju neprijavljenom, ilegalnom okupljanju koje u njihovim zemljama ne bi bilo dopušteno. Oni ne samo da podržavaju, već i sudjeluju u ilegalnim okupljanjima u Srbiji! Govore o vladavini prava dok promiču anarhiju", rekla je članica SNS-a i predsjednica Skupštine Srbije.
