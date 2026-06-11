nove tenzije
Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: Prestani glumiti! Tvoja duševna bol je lažna. Poštedi nas svojih predstava
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oglasio se na društvenim mrežama i napisao kako premijer Andrej Plenković "dva dana glumi duševnu bol i vapi za političkom pristojnošću"
Oglas
"Gledam kako Plenković već dva dana glumi duševnu bol. Gledam kako HDZ sa svojih skandaloznih društvenih mreža vapi za političkom pristojnošću.
I pitam se:
- Gdje je tebi, Plenkoviću, duševna bol nakon tragedije u Drnišu, nakon tragedije u Jadroliniji, nakon afera u sportskim savezima?
- Kako tebi, Plenkoviću, nije muka od toga što si Beroša zaposlio u bolnici u kojoj se kralo? Kako te nije sram kad se tvoja mezimica Žalac u zatvoru ponaša kao kraljica?
- Zašto ne osjećaš duševnu bol nakon što je pola milijuna ljudi otišlo iz Hrvatske?
- Kako, Plenkoviću, tebe ne bole novčanici naših umirovljenika koji s manje od 600 eura mirovine svaki dan moraju birati hoće li kupiti hranu ili lijekove?
- Kako te nije sram kad ti i tvoj ministar - koji se hvali da nije ni osjetio inflaciju - nemate duševne boli za 100 tisuća malih poduzetnika, 150 tisuća iznajmljivača i 100 tisuća paušalnih obrtnika?
- Zašto ti, Plenkoviću, nemaš duševne boli zbog toga što su banke i trgovački lanci imali rekordne zarade i u godinama najveće krize izvukli milijarde eura dobiti iz Hrvatske?
- Kako tebe, Plenkoviću, ne steže u grlu kad medicinskim sestrama, učiteljima, nastavnicima i čistačicama poručuješ da će im se "ohladiti plaće" i da su oni krivi što nisi mogao obuzdati inflaciju?
Plenković nema duševne boli. Da Plenković išta osjeća prema ljudima u Hrvatskoj rekao bi: "hvala i doviđenja".
Ovo što Plenković sada radi samo je loša gluma s ciljem da se sakrije potpuni izostanak srama i odgovornosti.
Inflacija je za Plenkovića kao Hormuški tjesnac.
Priča da ima kontrolu, a nema kontrolu.
Priča da ju je pobijedio, a svi vidimo da su problemi samo još veći.
Plenković izmišlja, laže, glumi i vrijeđa.
Zbog toga mu poručujem - prestani glumiti.
Plenkoviću, tvoja duševna bol je lažna, ali su bol i frustracija hrvatskih građana stvarni. Zato nas poštedi svojih predstava", napisao je Siniša Hajdaš Dončić.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković kritizirao je saborsku zastupnicu stranke Možemo Sandru Benčić zbog izjave u kojoj je članove HDZ-a nazvala "stokom", ocijenivši da je riječ o primjeru dehumanizacije političkih protivnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas