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nove tenzije

Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: Prestani glumiti! Tvoja duševna bol je lažna. Poštedi nas svojih predstava

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N1 Info
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11. lip. 2026. 10:20
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10.06.2026., Rijeka - Konferencija za medije clanova SDP-a i Mozemo! povodom zajednicke kampanje "Plenkoviceva inflacija". Govorili su: Sinisa Hajdas Doncic, Boris Lalovac, Sandra Bencic i Damir Bakic. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oglasio se na društvenim mrežama i napisao kako premijer Andrej Plenković "dva dana glumi duševnu bol i vapi za političkom pristojnošću"

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"Gledam kako Plenković već dva dana glumi duševnu bol. Gledam kako HDZ sa svojih skandaloznih društvenih mreža vapi za političkom pristojnošću.

I pitam se:

  • Gdje je tebi, Plenkoviću, duševna bol nakon tragedije u Drnišu, nakon tragedije u Jadroliniji, nakon afera u sportskim savezima?
  • Kako tebi, Plenkoviću, nije muka od toga što si Beroša zaposlio u bolnici u kojoj se kralo? Kako te nije sram kad se tvoja mezimica Žalac u zatvoru ponaša kao kraljica?
  • Zašto ne osjećaš duševnu bol nakon što je pola milijuna ljudi otišlo iz Hrvatske?
  • Kako, Plenkoviću, tebe ne bole novčanici naših umirovljenika koji s manje od 600 eura mirovine svaki dan moraju birati hoće li kupiti hranu ili lijekove?
  • Kako te nije sram kad ti i tvoj ministar - koji se hvali da nije ni osjetio inflaciju - nemate duševne boli za 100 tisuća malih poduzetnika, 150 tisuća iznajmljivača i 100 tisuća paušalnih obrtnika?
  • Zašto ti, Plenkoviću, nemaš duševne boli zbog toga što su banke i trgovački lanci imali rekordne zarade i u godinama najveće krize izvukli milijarde eura dobiti iz Hrvatske?
  • Kako tebe, Plenkoviću, ne steže u grlu kad medicinskim sestrama, učiteljima, nastavnicima i čistačicama poručuješ da će im se "ohladiti plaće" i da su oni krivi što nisi mogao obuzdati inflaciju?

Plenković nema duševne boli. Da Plenković išta osjeća prema ljudima u Hrvatskoj rekao bi: "hvala i doviđenja".

Ovo što Plenković sada radi samo je loša gluma s ciljem da se sakrije potpuni izostanak srama i odgovornosti.

Inflacija je za Plenkovića kao Hormuški tjesnac.

Priča da ima kontrolu, a nema kontrolu.

Priča da ju je pobijedio, a svi vidimo da su problemi samo još veći.

Plenković izmišlja, laže, glumi i vrijeđa.

Zbog toga mu poručujem - prestani glumiti.

Plenkoviću, tvoja duševna bol je lažna, ali su bol i frustracija hrvatskih građana stvarni. Zato nas poštedi svojih predstava", napisao je Siniša Hajdaš Dončić.

Podsjetimo, premijer  Andrej Plenković kritizirao je saborsku zastupnicu stranke Možemo Sandru Benčić zbog izjave u kojoj je članove HDZ-a nazvala "stokom", ocijenivši da je riječ o primjeru dehumanizacije političkih protivnika.

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Teme
andrej plenković hdz sdp vlada oporba siniša hajdaš dončić

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