Hajduk se ispričao zbog sramotnog ponašanja Torcide: "Ne želimo da nas Europa po tome pamti"

"Ispričavamo se i organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Europa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali unatoč svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub. Ova velika i značajna pobjeda momčadi ne smije ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apeliramo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti," dodaje se.