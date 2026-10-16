spremni snositi odgovornost
Hajduk se ispričao zbog sramotnog ponašanja Torcide: "Ne želimo da nas Europa po tome pamti"
Vodstvo splitskog Hajduka objavilo je priopćenje u kojem se ispričava zbog ponašanja dijela navijača koji su u završnici utakmice protiv Ajaxa izazvali 12-minutni prekid utakmice uslijed niza korištenja pirotehničkih sredstava poput baklji i topovskih udara.
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Nakon 16 godina čekanja nogometaši Hajduka su odigrali prvu utakmicu grupne faze nekog europskog natjecanja te su u prvom kolu Konferencijske lige na Poljudu pobijedili Ajax s 2-1. Hajduk je poveo golom Abdouliea Sanyang Bambe u 37. minuti. Gosti iz Amsterdama su izjednačili u 53. minuti golom Davyja Klaassena, dok je pogodak za pobjedu Splićana postigao Marin Šotiček u 55. minuti.
U 75. minuti Torcida je priredila veliku bakljadu zbog koje je susret prekinut na 12 minuta. Od dima se dugo ništa nije vidjelo, a glavni sudac je povukao momčadi u svlačionicu. Utakmica je potom nastavljena, a Hajduk definitivno čeka kazna i to prilična.
"Hajduk uvijek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vjetar u leđa svih ovih godina. Navijača koji daju krila momčadi kad je najteže. Ali kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo ispričati se onima koji su došli na stadion bodriti momčad koja se nakon 16 godina vratila u europska natjecanja te tisućama njih pred malim ekranima koji su svjedočili povijesnoj pobjedi protiv Ajaxa," stoji u priopćenju Hajduka.
"Ispričavamo se i organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Europa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali unatoč svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub. Ova velika i značajna pobjeda momčadi ne smije ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apeliramo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti," dodaje se.
Hajduk u drugom kolu, 22. listopada očekuje gostovanje kod švicarskog Thuna.
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