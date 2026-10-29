NOVA PREVARA
Hanfa upozorava na prevarante koji se lažno predstavljaju kao njezini zaposlenici
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je građane na prijevare u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao njezini zaposlenici te nude pomoć pri investiranju i povratu novca izgubljenog u financijskim prijevarama.
Hanfa je, kako navodi u priopćenju, zaprimila veći broj prijava građana koji su bili kontaktirani telefonom, putem društvenih mreža ili elektroničke pošte. Osobe koje im se obraćaju predstavljaju se kao zaposlenici te agencije i nude navodnu pomoć pri ulaganju ili povratu izgubljenih sredstava.
Posebno upozoravaju na slučajeve u kojima prevaranti traže od građana da uplate novac kako bi im navodno pomogli vratiti sredstva izgubljena u prethodnim investicijskim prijevarama. Oni koji povjeruju takvim ponudama i izvrše uplatu postaju žrtve nove prijevare.
Hanfa upozorava i na mogućnost da iza navodnog pružanja pomoći stoje isti počinitelji koji su sudjelovali u prvotnoj prijevari. Pritom mogu koristiti druge adrese elektroničke pošte, telefonske brojeve i profile na društvenim mrežama kako bi prikrili svoj identitet.
Hanfa ne nudi pomoć pri povratu izgubljenog novca
Iz Agencije ističu da ne pružaju usluge investicijskog savjetovanja, pomoći pri ulaganju ni posredovanja u isplati ili povratu novca izgubljenog u prijevarama. Naglašavaju i da njihovi zaposlenici ne kontaktiraju građane radi pružanja takvih ili sličnih usluga.
Hanfa navodi da su njezino ime, podaci i logotip već više puta zloupotrijebljeni u prijevarama, zbog čega poziva građane na poseban oprez prilikom donošenja odluka o ulaganju.
Građanima preporučuju da ne posluju s pružateljima usluga koji nemaju odgovarajuće odobrenje za rad, odnosno nisu registrirani i regulirani pri Hanfi ili nemaju dozvolu za rad u Hrvatskoj na temelju notifikacije.
Prije donošenja odluke o ulaganju potrebno je provjeriti nalazi li se određeni subjekt u Hanfinim registrima ovlaštenih pružatelja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti ili među subjektima koji su prijavili pružanje usluga u Hrvatskoj na temelju notifikacije iz država članica Europske unije.
Gdje provjeriti sumnjive ponude?
Hanfa građanima savjetuje da prije ulaganja posjete njezinu internetsku stranicu i provjere dostupne informacije, među kojima su registri ovlaštenih društava, popis sumnjivih subjekata za koje Agencija ima saznanja da se obraćaju hrvatskim građanima te edukativni materijali o financijskim tržištima i prijevarama.
Pozivaju građane da ne nasjedaju na sumnjive ponude i ne uplaćuju novac osobama koje ih kontaktiraju predstavljajući se kao zaposlenici Hanfe.
Ako nisu sigurni je li riječ o investicijskoj prijevari, mogu se obratiti Agenciji na adresu elektroničke pošte [email protected] ili telefonom na broj 01/6173-200.
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