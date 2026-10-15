HDZ: Oporba politički profitira na slučaju otpada u Gospiću

Odbacio je tvrdnje oporbe o količini uvezenog otpada, navodeći da je Hrvatska od 2019. do 2024. uvezla 5,26 milijuna tona, a izvezla 5,78 milijuna tona. Rekao je da se uvezeni otpad koristi za industrijsku proizvodnju, recikliranje i oporabu. Dodao je da kolegica iz Možemo! Sandra Benčić to neće spomenuti jer to za nju i njezin klub nije politički oportuno.