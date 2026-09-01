HDZ prozvao Tomaševića zbog opasnog otpada: "U Zagrebu dvije najopasnije ekobombe u Hrvatskoj"

Naglašava da od 2023. do danas "nema spoznaja da se monitoring nastavio provoditi, a rezultati dosadašnjeg monitoringa nikada nisu objavljeni". Također ističe da 2026. Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba ponovno potvrđuje potencijalni rizik negativnog utjecaja onečišćenja na podzemne vode i preporučuje sanaciju cjelokupnog područja. Navodi i da 2026. nema spoznaja da se monitoring nastavio provoditi ni da je pripremljen bilo kakav plan sanacije, a kamoli da je sanacija započela.