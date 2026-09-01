GUDRONSKE JAME
HDZ prozvao Tomaševića zbog opasnog otpada: "U Zagrebu dvije najopasnije ekobombe u Hrvatskoj"
Zagrebački HDZ objavio je kronologiju o slučaju "Gudronske jame", odnosno o 33.000 tona opasnog industrijskog otpada u tri jezera na Savici, uz vodocrpilište Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150.000 Zagrepčana, radi kojeg je za nečinjenje prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević u utorak je objavio kronologiju "Gudronske jame: vlast zelena – Savica crna" zbog, kako stoji u priopćenju, interesa javnosti i pitanja novinara, a nakon što je u ponedjeljak prozvao gradonačelnika Tomaševića za nečinjenje,
U kronologiji se navodi da je 2006. na prostoru jezera Savica, u zaštićenom ornitološkom rezervatu, potvrđen nestabilizirani opasni otpad te da je 2007. Grad najavio pripremu sanacije.
Zatim slijedi 2016. kada je, stoji u priopćenju HDZ-a, Program mjera sanacije predvidio istraživanje mogućeg utjecaja na podzemne vode vodocrpilišta Petruševec. Predviđen je i sustavni monitoring kakvoće i razine podzemnih voda te uspostavljena mreža od 12 kontrolnih bušotina za praćenje razine i kakvoće podzemnih voda i mogućeg utjecaja opasnog otpada na vodocrpilište Petruševec.
Dvije godine kasnije, 2018. dokumentirano je dubinsko onečišćenje tla do 5,7 metara - u podzemnim vodama bilježene su povišene koncentracije mangana, mjestimice željeza i nikla, dok su povećane koncentracije PAH-ova zabilježene u gotovo svim kontrolnim bušotinama.
'2025. je gradska vlast propustila gudronske jame prijaviti Fondu kao crnu točku, to je 33.000 tona opasnog otpada'
Nakon dvije godine, 2021. Tomislav Tomašević i Možemo! preuzimaju vlast u Zagrebu, predstavljajući se, kako navode iz zagrebačkog HDZ-a, "kao stručnjaci za otpad i politička snaga koja će zaštitu okoliša pretvoriti u stvarne rezultate".
Iduće godine, 2022. donesen je Plan upravljanja zaštićenim krajobrazom Savica, koji, ističe zagrebački HDZ, "ne sadrži nikakav konkretan tehnički program sanacije niti detaljan program monitoringa podzemnih voda".
Godinu dana kasnije, 2023. je Program vodoistražnih radova i sustavnog monitoringa, uz već spomenuto odlagalište opasnog otpada – gudronske jame na Savici – prepoznao i odlagalište Jakuševec kao izvor onečišćenja podzemnih voda vodocrpilišta Petruševec. Preporučeni su nastavak kontinuiranog monitoringa razine i kakvoće podzemnih voda na piezometrima, monitoring stanja površinskih voda te sanacija kompletnog područja.
Zagrebački HDZ navodi da je lani, 2025. gradska vlast propustila gudronske jame na Savici prijaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao "crnu točku".
"Oko 33.000 tona opasnog otpada u zoni vodocrpilišta 'zelena' je vlast izostavila iz postupka određivanja prioritetnih lokacija za sanaciju", upozorava predsjednik zagrebačkog HDZ-a u priopćenju.
'U Zagrebu dvije najopasnije ekobombe u Hrvatskoj'
Naglašava da od 2023. do danas "nema spoznaja da se monitoring nastavio provoditi, a rezultati dosadašnjeg monitoringa nikada nisu objavljeni". Također ističe da 2026. Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba ponovno potvrđuje potencijalni rizik negativnog utjecaja onečišćenja na podzemne vode i preporučuje sanaciju cjelokupnog područja. Navodi i da 2026. nema spoznaja da se monitoring nastavio provoditi ni da je pripremljen bilo kakav plan sanacije, a kamoli da je sanacija započela.
"Opasni otpad iz gudronskih jama Savice i odlagališta Jakuševec – dvije najopasnije ekobombe u Hrvatskoj – danas je potpuno izvan nadzora nadležnih gradskih službi. Nitko ne provodi mjerenja onečišćenja podzemnih voda i tla u blizini vodocrpilišta Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150.000 građana", upozorio je Matijević
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