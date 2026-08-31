Zagrebački HDZ upozorio na opasni otpad u jezerima: "Tomašević pet godina nije prstom mrdnuo"

"Imali su dijagnozu, imali su novac, imali su ovlasti – ali nisu prstom mrdnuli. Pet godina poslije sanaciju nisu samo propustili započeti – nisu je ni pripremili. Tomaševićeva vlast 2025. Savicu nije čak ni prijavila Fondu za zaštitu okoliša kao 'crnu točku'. Oko 33.000 tona opasnog otpada u zoni vodocrpilišta 'zelena' je vlast izostavila iz postupka određivanja prioritetnih lokacija za sanaciju. Eko-bombu nisu prijavili, monitoring su zaustavili, njegove dotadašnje rezultate nikada nisu pokazali građanima, a sanaciju nisu pripremili", ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a.