dizel od utorka rekordan
Šušnjar otkrio što bi se moglo dogoditi s cijenama goriva već sljedeći tjedan
Vozače od utorka očekuje novo poskupljenje goriva, no već idućeg tjedna situacija bi se mogla promijeniti. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da posljednja kretanja na svjetskim burzama pokazuju pad cijene dizela te da bi, nastavi li se takav trend, gorivo moglo pojeftiniti.
"Današnji trendovi na burzi pokazuju da je cijena pala oko 50 dolara po toni. Ako se ovaj trend nastavi kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate", rekao je Šušnjar u Dnevniku HTV-a.
Istodobno, Vlada je danas odredila nove najviše maloprodajne cijene koje će vrijediti idućih sedam dana. Dizel poskupljuje šest centi, na 1,91 euro po litri, što je nova rekordna cijena. Eurosuper će biti skuplji jedan cent i stajat će 1,74 eura, dok cijena plavog dizela raste za čak deset centi, na 1,50 eura po litri.
Gorivo bi se moglo određivati svaki dan
Šušnjar je potvrdio i da Vlada razrađuje model prema kojem bi se cijene goriva ubuduće mogle određivati na dnevnoj razini.
Ideja je da se promjene cijena na svjetskim burzama brže prenose na domaće tržište i tako ublaže nagli skokovi. Umjesto da se promjene akumuliraju tijekom nekoliko dana, cijena bi se prilagođavala češće.
"Razrađujemo još taj model, ali to je jedna od opcija", rekao je ministar. Dodao je da bi se model pripremao u suradnji s opskrbljivačima i stručnjacima.
Vlada pritom ima i druge mogućnosti za ublažavanje rasta cijena, među kojima Šušnjar navodi smanjenje trošarina i takozvani plivajući PDV. Vlada je zbog aktualnog rasta cijena već dodatno smanjila trošarine na dizel.
Ministar: Najvažnija je sigurnost opskrbe
Na pitanje postoji li cijena dizela koju bi Vlada pokušala zadržati ispod određene granice, primjerice dva eura, Šušnjar je istaknuo da je prioritet osigurati stabilnu opskrbu.
Prema njegovim riječima, opskrba gorivom zasad nije ugrožena. Upozorio je, međutim, da bi prevelika razlika između cijena u Hrvatskoj i susjednim zemljama mogla dovesti do povećane kupnje goriva stranih potrošača, što bi u konačnici opteretilo domaći sustav.
Ministar je također rekao da riječka rafinerija radi punim kapacitetom te proizvodi dovoljno dizela za hrvatsko tržište. Istaknuo je i njezinu važnost za opskrbu Bosne i Hercegovine. Državne zalihe nafte i naftnih derivata, dodao je, iznad su europskog minimuma, a opskrba trenutačno teče bez poteškoća.
Vladine mjere već stajale proračun više od 150 milijuna eura
Šušnjar je govorio i o dosadašnjim mjerama pomoći zbog visokih cijena goriva. U 11. paketu mjera Vlada je, među ostalim, osigurala pomoć poljoprivrednicima, javnom prijevozu i ribarima.
Prema njegovim riječima, dosadašnje intervencije države dovele su do manjka proračunskih prihoda većeg od 150 milijuna eura.
Ministar je pritom naglasio da Vladine mjere moraju biti usklađene tako da se zaštite građani i gospodarstvo, ali i izbjegne situacija u kojoj bi se državnim novcem subvencionirala potrošnja stranih vozača.
Od 1. listopada nova pravila za cijene
Šušnjar se osvrnuo i na takozvano sidrenje cijena, koje bi trebalo stupiti na snagu 1. listopada.
Prema najavi, trgovci i pružatelji usluga morat će uz aktualnu cijenu navesti i baznu cijenu koja je vrijedila 10. rujna. Za one koji nemaju internetske stranice neće biti obveze njihova uvođenja niti izrade digitalnih cjenika – dovoljno će biti na postojećem cjeniku navesti referentnu cijenu.
Ministar je poručio da je cilj mjere povećati informiranost potrošača, ali i pridonijeti suzbijanju sive ekonomije.
Šušnjar je odgovorio i na kritike oporbe, poručivši da će Vlada nastaviti donositi mjere za koje smatra da mogu ublažiti pritisak visokih cijena na građane i gospodarstvo.
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