HDZ slavi deset godina Plenkovića na čelu stranke: "Politička stabilnost i ostvarenje strateških ciljeva"

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HDZ je u petak objavio kako je danas točno deset godina otkako je Andrej Plenković preuzeo vođenje stranke te da su njegovo vodstvo obilježili politička stabilnost, ostvareni strateški ciljevi, veliki razvojni iskoraci za Hrvatsku i snažno pozicioniranje u EU-u, NATO-u i na globalnoj sceni.

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Prije deset godina, "17. srpnja 2016. godine Andrej Plenković preuzeo je vođenje HDZ-a. Desetljeće njegovog vodstva obilježili su politička stabilnost, ostvareni strateški ciljevi, veliki razvojni iskoraci za Hrvatsku i snažno pozicioniranje Hrvatske u EU-u, NATO-u i na globalnoj sceni”, objavio je HDZ u petak na društvenim mrežama.

Istaknuo je kako su povjerenje članica i članova HDZ-a te potpora hrvatskih građana na izborima najveća potvrda odgovorne politike koja donosi rezultate.

Naveli su kako je HDZ pod Plenkovićevim vodstvom ostvario tri uzastopne pobjede na parlamentarnim izborima, tri pobjede na lokalnim izborima te dvije pobjede na izborima za Europski parlament.

Danas dužnosnici HDZ-a imaju odgovornost upravljanja u 15 županija i gotovo polovici svih gradova i općina, kao i šest od 12 hrvatskih mjesta u Europskom parlamentu, što pokazuje našu snagu u svim krajevima Hrvatske, poručuje se u objavi.

Povodom Plenkovićevih deset godina na čelu HDZ-a svima su zahvalili na potpori tijekom proteklih deset godina te najavili da „zajedno nastavljamo raditi za još snažniju, sigurniju i uspješniju Hrvatsku”.