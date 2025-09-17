HDZ: Vlada brine za standard građana dok oporba zaziva lažnu ustašizaciju

Njegov stranački kolega Petar Šimić također se složio da "oporba u nedostatku svojih pozitivnih politika i poteza i zaziva ustašizaciju, dok HDZ želi fokus na ono pozitivno što se radi, a to je Vladin 9. paket mjera pomoći". Naveo je da svih devet paketa mjera pomoći od početka krize iznose ukupno 8,5 milijardi eura. "Za vrijeme krize 2021. i 2022. u Njemačkoj je zatvoreno 154 tisuće firmi, dok u Hrvatskoj, zahvaljujući Vladinim mjerama, obrtnici i poduzetnici ni blizu nisu imali toliko problema”, ustvrdio je.