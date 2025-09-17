FOTO / Pogledajte susret Trumpa i prve dame s kraljevskom obitelji u Windsoru

Kralj Charles ugostio je u srijedu Donalda Trumpa nakon što je drugi, povijesni posjet američkog predsjednika, započeo dosad neviđenom pompom, intenzivnim osiguranjem i planiranim prosvjedima.
Trump i njegova supruga Melania stigli su helikopterom u dvorac Windsor, najstariji i najveći naseljeni dvorac na svijetu te dom britanskih monarha gotovo 1000 godina.
Po slijetanju dočekali su ih princ William i supruga Kate, a potom pred dvorcem kralj Karlo i njegova supruga kraljica Camilla. Oni su se zatim pridružili Trumpovima u povorci kočija kroz dvorac.
Kraljevska obitelj će američkom predsjedniku i prvoj dami pokazati povijesne predmete iz Kraljevske zbirke koji se odnose na SAD, prije nego što posjete kapelu sv. Jurja, posljednje počivalište kraljice Elizabete koja je ugostila Trumpa tijekom njegovog prvog državnog posjeta 2019., gdje će položiti vijenac na njezin grob.
Kasnije će biti upriličen prelet vojnih zrakoplova prije državnog banketa gdje će kralj i predsjednik održati govore.
U srijedu dominira ceremonija, a Britanija kaže da se radi o najvećem vojnom ceremonijalnim dočeku za državni posjet u živom sjećanju.
Trump, koji otvoreno pokazuje svoje simpatije prema kraljevskoj obitelji, nije krio zadovoljstvo činjenicom da nije samo prvi američki čelnik, već i prvi izabrani dužnosnik kojeg je britanski monarh dva puta pozvao u službeni posjet.
"Veoma posebno mjesto"
Kada je stigao, novinarima je rekao da voli Britaniju. "To je veoma posebno mjesto", kazao je.
Premijer Keir Starmer se nada da može iskoristiti Trumpovu naklonost dok njegova vlada nastoji cementirati "poseban odnos" dviju zemalja, produbiti gospodarske veze, osigurati milijarde dolara ulaganja, raspravljati o carinama i pritisnuti američkog predsjednika kada je riječ o Ukrajini i Izraelu.
Starmer također želi daljnji napredak što se tiče carina.
"U biti, tamo sam i radi trgovine. Oni žele vidjeti ako možemo malo preraditi trgovinski sporazum", rekao je Trump kada je iz Bijele kuće otišao prema Britaniji u utorak.
"Željeli bi vidjeti ako mogu dobiti malo bolji dogovor pa ćemo razgovarati s njima".
Istraživanja javnog mnijenja otkrivaju da je Trump veoma nepopularan u Britaniji, a Starmer, koji se također suočava s lošim rezultatima u anketama te gospodarskim poteškoćama, trebat će pokazati da od ovog posjeta može izvući korist za svoju zemlju.
Neugodna pitanja o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu bi također mogla dospjeti u prvi plan.
Starmer je prošlog tjedna smijenio svog veleposlanika Petera Mandelsona u Washingtonu zbog njegovih veza s Epsteinom, što bi moglo dovesti do pitanja i za Starmera i za Trumpa, čiji se odnos s pokojnim financijerom također istražuje.
Unatoč pooštrenoj sigurnosti i masovnoj policijskoj operaciji u Windsoru, prosvjednici su u Windsoru uspjeli fotografije Trumpa i Epsteina projicirati na zidu jednog od tornjeva dvorca. Trump u to vrijeme nije bio Windsoru, a četiri su osobe nakon toga uhićene.
Veliki prosvjedi se također očekuju u Londonu u srijedu, pri čemu je 1600 policajaca raspoređeno na demonstracijama organizacije "Stop the Trump Coalition".
U četvrtak će se zbivanja preseliti u Starmerovu seosku rezidenciju Chequers, gdje će fokus biti na geopolitici.
