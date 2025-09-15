Oglas

NAKON AKTUALCA

Andrej Plenković: Oporba je nastavila polarizirati društvo. Za njih si čovjek ili HDZ-ovac

author
N1 Hrvatska
|
15. ruj. 2025. 16:33
>
16:42
Andrej Plenković
Patrik Macek/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković obratio se saborskim zastupnicima tijekom Aktualnog prijepodneva, na kojem je pitanja njemu i članovima Vlade postavio 41 zastupnik.

Oglas

Bilo je burno, kao i svaki put, a nije nedostajalo ni teških riječi, o čemu više možete čitati iz minute u minutu OVDJE.

"Oporba je nastavila polarizirati situaciju u hrvatskom društvu i optuživati HDZ za ustaštvo. Vidjeli smo signale netolerancije. Oni konkretna rješenja za bolji život hrvatskih građana i gospodarstva - nemaju. Nijedno pitanje nije sadržajno bilo vezano za standard, gospodarstvo, kreditni rejting ili nezaposlenost. Za njih si čovjek ili HDZ-ovac. Drugih briga nemaju", izjavio je premijer pa nastavio:

"I to je ta razlika. Sutra usvajamo na vladi novi paket mjera ali u izlasku smo iz programa subvencioniranja, vraćamo se u period prije energetske krize iako pazimo na ciljane mjere prema onima kojima je pomoć najpotrebnija."

Naglasio je da se sutra neće govoriti o zamrznutim cijenama proizvoda i tom vidu mjera nego samo i isključivo energetici.

Na pitanje o Thompsonovom koncertu u Zagrebu izjavio je da do njega ne bi došlo bez Možemo i SDP-a.

"Rekao sam, hvala Bogu što postoji HDZ na spektru desnog centra pa nas ne vraćamo 80 ili 85 godina unazad."

Teme
aktualac aktualno prijepodne andrej plenković sabor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ