NAKON AKTUALCA
Andrej Plenković: Oporba je nastavila polarizirati društvo. Za njih si čovjek ili HDZ-ovac
Premijer Andrej Plenković obratio se saborskim zastupnicima tijekom Aktualnog prijepodneva, na kojem je pitanja njemu i članovima Vlade postavio 41 zastupnik.
Bilo je burno, kao i svaki put, a nije nedostajalo ni teških riječi, o čemu više možete čitati iz minute u minutu OVDJE.
"Oporba je nastavila polarizirati situaciju u hrvatskom društvu i optuživati HDZ za ustaštvo. Vidjeli smo signale netolerancije. Oni konkretna rješenja za bolji život hrvatskih građana i gospodarstva - nemaju. Nijedno pitanje nije sadržajno bilo vezano za standard, gospodarstvo, kreditni rejting ili nezaposlenost. Za njih si čovjek ili HDZ-ovac. Drugih briga nemaju", izjavio je premijer pa nastavio:
"I to je ta razlika. Sutra usvajamo na vladi novi paket mjera ali u izlasku smo iz programa subvencioniranja, vraćamo se u period prije energetske krize iako pazimo na ciljane mjere prema onima kojima je pomoć najpotrebnija."
Naglasio je da se sutra neće govoriti o zamrznutim cijenama proizvoda i tom vidu mjera nego samo i isključivo energetici.
Na pitanje o Thompsonovom koncertu u Zagrebu izjavio je da do njega ne bi došlo bez Možemo i SDP-a.
"Rekao sam, hvala Bogu što postoji HDZ na spektru desnog centra pa nas ne vraćamo 80 ili 85 godina unazad."
