Anušić: Moramo biti spremni, čvrsti i otporni na provokacije koje se događaju

Moramo biti spremni, čvrsti i otporni na provokacije koje se događaju ili eventualno nešto više od provokacija. Sad možemo ponovno pričati da smo izgubili jako velik broj godina ne radeći na sigurnosti, ali nadam se da smo naučili lekciju i da ćemo se pripremiti ne da bismo izvršili bilo kakvu invaziju ili slali naše vojnike, ali moramo biti snažni i jaki u smislu odvraćanja", rekao je Anušić.