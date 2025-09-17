Anušić: Moramo biti spremni, čvrsti i otporni na provokacije koje se događaju

Na vojnom polifonu "Eugen Kvaternik" u Slunju prikazan je najatraktivniji dio vježbe Borbena moć 25, najveće združene vojne vježbe u posljednjih sedam godina. Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić prisustvovao je vježbi te nakon dao izjavu za medije.
Anušić je vježbu u Slunju ocijenio briljantnom.
"Vidjeli smo ovu specifičnu vježbu koja je prikazana perfektno. Kao što je Mimohod bio vrhunski organiziran tako je bila i ova vježba", rekao je Anušić.
Odgovorio je i zabrinjavaju li nas kao članicu NATO-a upadi ruskih dronova u teritorij zemalja članica.
"Naravno da nas zabrinjava i kao zemlju koja je članica NATO-a i kao zemlju koja je preživjela 90-ih godina rat i koja zna što rat nosi. Nadamo se da će ovo ostati samo na tih par provokacija koje su izveli Rusi i da se to neće nastaviti.
Moramo biti svjesni da je situacija takva da je i NATO spreman odgovoriti na sve izazove i iz tog razloga sve ovo što činimo, ne samo mi u hrvatskoj nego cijeli zapadni svijet, je usmjeren prema tome.
Moramo biti spremni, čvrsti i otporni na provokacije koje se događaju ili eventualno nešto više od provokacija. Sad možemo ponovno pričati da smo izgubili jako velik broj godina ne radeći na sigurnosti, ali nadam se da smo naučili lekciju i da ćemo se pripremiti ne da bismo izvršili bilo kakvu invaziju ili slali naše vojnike, ali moramo biti snažni i jaki u smislu odvraćanja", rekao je Anušić.
Otkrio je i da dio protuzračnog sustava imamo, ali i da je dio u ovom trenutku u procesu nabave.
