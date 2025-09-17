FOTO / Mladić pucao po Zagrebu, uperio pištolj i u policiju: Pronašli mu arsenal oružja

Nadalje, sumnja se da je 15. rujna u popodnevnim satima na području Medveščaka, počinio kaznena djela prijetnje, prisile prema službenoj osobi, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenog posjedovanje droge. Naime, nakon što su ga uočili policijski službenici te mu prišli s namjerom njegova uhićenja zbog provođenja kriminalističkog istraživanja temeljem sumnje u počinjenje više kaznenih djela te mu izdali naredbu da stane i legne na tlo, on se dao u bijeg. Policijski su službenici krenuli za njim i ponovno mu izdali naredbu da stane i legne na tlo, na što se on ponovno oglušio i iz svoje torbice izvadio pištolj marke Walter s metkom u cijevi te spremnikom u kojem se nalazilo više komada streljiva, okrenuo se prema trojici policijskih službenika držeći vatreno oružje u ruci. Nedugo potom, pištolj je usmjerio prema tlu da bi ga zatim ipak odbacio, te po naredbi policijskih službenika, legao na tlo gdje su nad njime uporabljena sredstava prisile- tjelesna snaga i sredstava za vezivanje. Prilikom uhićenja, policijskim službenicima je uputio prijetnje smrću.