Uhićen je
FOTO / Mladić pucao po Zagrebu, uperio pištolj i u policiju: Pronašli mu arsenal oružja
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela oštećenja tuđe stvari, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, prijetnje, prisile prema službenoj osobi, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenog posjedovanja droge.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, 24. kolovoza 2025. oko 23.15 sati, tako da je došao na područje Dubrave te iz vatrenog oružja ispalio tri hica u smjeru prozora stana u kojem nitko ne boravi, na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, kojom prilikom su popucala stakla na prozoru. Nakon toga, osumnjičeni je pokupio čahure te pobjegao. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
Također se sumnja da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na način da je 10. rujna 2025. oko 2 sata došao na područje Novog Zagreba, gdje je prišao dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio devet hitaca u smjeru pročelja kuće kojom prilikom su zrna probila ulazna vrata te dva prozora na katu. U to vrijeme, unutra su se nalazili vlasnik te članovi obitelji, a koji u događaju nisu ozlijeđeni. Nakon toga osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja.
Nadalje, sumnja se da je 15. rujna u popodnevnim satima na području Medveščaka, počinio kaznena djela prijetnje, prisile prema službenoj osobi, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenog posjedovanje droge. Naime, nakon što su ga uočili policijski službenici te mu prišli s namjerom njegova uhićenja zbog provođenja kriminalističkog istraživanja temeljem sumnje u počinjenje više kaznenih djela te mu izdali naredbu da stane i legne na tlo, on se dao u bijeg. Policijski su službenici krenuli za njim i ponovno mu izdali naredbu da stane i legne na tlo, na što se on ponovno oglušio i iz svoje torbice izvadio pištolj marke Walter s metkom u cijevi te spremnikom u kojem se nalazilo više komada streljiva, okrenuo se prema trojici policijskih službenika držeći vatreno oružje u ruci. Nedugo potom, pištolj je usmjerio prema tlu da bi ga zatim ipak odbacio, te po naredbi policijskih službenika, legao na tlo gdje su nad njime uporabljena sredstava prisile- tjelesna snaga i sredstava za vezivanje. Prilikom uhićenja, policijskim službenicima je uputio prijetnje smrću.
Što je sve pronađeno?
Tijekom postupanja u torbici i ruksaku koji je imao kod sebe, pregledom je pronađeno:
- jedna ručna bomba
- dva paketića sumnjive praškaste materije, nalik na kokain, (ukupno 1,30 grama)
- crna potkapa „fantomka“ te par rukavica i majica tzv.“dukserica“
- više mobitela, kreditnih kartica i novac.
Jučer, 16. rujna na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu policijski službenici Policijske uprave zagrebačke obavljenom pretragom kuće u kojoj neprijavljeno stanuje osumnjičeni 25-godišnjak na području Medveščaka pronašli su:
- Jedan pištolj marke Crvena zastava
- pištolj marke Češka zbrojovka
- revolver marke Smith Wesson
- automatsku pušku i poluautomatsku pušku
- pet ručnih bombi
- dva ručna bacača
- više spremnika te veću količinu raznog streljiva te
- tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare