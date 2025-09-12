Oglas

Socijalnim partnerima

Vlada predstavila deveti paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu

author
Hina
|
12. ruj. 2025. 16:55
Andrej Plenković
Neva Zganec / PIXSELL

Vlada je u Banskim dvorima u petak predstavila socijalnim partnerima deveti paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, izvijestio je putem društvene mreže X premijer Andrej Plenković.

Oglas

"Predstavili smo deveti paket mjera našim partnerima - predstavnicima HGK, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske poljoprivredne komore, HUP-a, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Matice hrvatskih sindikata, Matice umirovljenika Hrvatske, Sindikata umirovljenika Hrvatske i Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, kao i zajednica županija, gradova i Hrvatske zajednice općina", naveo je u svom postu Plenković.

Kućanstva, poduzetnici te javne ustanove i institucije plaćat će i dalje energente po priuštivijim cijenama od tržišnih. Cilj je fazno popuštanje mjera radi prilagodbe na prelazak na tržišne cijene energije, poručio je.

"Štitimo naše najugroženije građane. Županijama, gradovima i općinama osiguravamo nesmetano funkcioniranje javnih usluga. Socijalnim dijalogom podižemo životni standard i konkurentnost gospodarstva", dodao je u svojoj objavi.

Podsjetimo, Vlada će u utorak na sjednici Vlade predstaviti još jedan paket mjera pomoći za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva. Ukupna vrijednost svih dosadašnjih vladinih paketa pomoći građanima i gospodarstvu bila je veća od osam milijardi eura.

Početkom rujna Plenković je najavio da će kroz mjesec rujna biti provedene konzultacije sa socijalnim partnerima i svim zainteresiranima, kao i da je na razini EU-a glavna politička i ekonomska linija da se nakon niza godina subvencioniranja postupno izlazi iz paketa mjera.

Teme
andrej plenković paket mjera za pomoć socijalni partneri vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ