Vlada predstavila deveti paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu

Vlada je u Banskim dvorima u petak predstavila socijalnim partnerima deveti paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, izvijestio je putem društvene mreže X premijer Andrej Plenković.
"Predstavili smo deveti paket mjera našim partnerima - predstavnicima HGK, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske poljoprivredne komore, HUP-a, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Matice hrvatskih sindikata, Matice umirovljenika Hrvatske, Sindikata umirovljenika Hrvatske i Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, kao i zajednica županija, gradova i Hrvatske zajednice općina", naveo je u svom postu Plenković.
Kućanstva, poduzetnici te javne ustanove i institucije plaćat će i dalje energente po priuštivijim cijenama od tržišnih. Cilj je fazno popuštanje mjera radi prilagodbe na prelazak na tržišne cijene energije, poručio je.
"Štitimo naše najugroženije građane. Županijama, gradovima i općinama osiguravamo nesmetano funkcioniranje javnih usluga. Socijalnim dijalogom podižemo životni standard i konkurentnost gospodarstva", dodao je u svojoj objavi.
Podsjetimo, Vlada će u utorak na sjednici Vlade predstaviti još jedan paket mjera pomoći za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva. Ukupna vrijednost svih dosadašnjih vladinih paketa pomoći građanima i gospodarstvu bila je veća od osam milijardi eura.
Početkom rujna Plenković je najavio da će kroz mjesec rujna biti provedene konzultacije sa socijalnim partnerima i svim zainteresiranima, kao i da je na razini EU-a glavna politička i ekonomska linija da se nakon niza godina subvencioniranja postupno izlazi iz paketa mjera.
