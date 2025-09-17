Piletić: "Cilj je da prosječna plaća bude 1600, a minimalna 1250 eura". Evo kolike će biti i mirovine

Marko Prpic/PIXSELL

Ministar rada i mirovinskog sustava, Marin Piletić pojasnio je kako je nužno postupno izaći iz paketa mjera, ali da će građani i poduzetnici i dalje plaćati jeftiniju struju i plin. Osvrnuo se i na godišnji dodatak na mirovinu dodajući da će biti isplaćen u prosincu

Ministar rada i mirovinskog sustava, Marin Piletić komentirajući najnoviji paket mjera Vlade, podsjetio je da su cijene električne energije u posljednjih pet godina narasle 17 puta. Ustvrdio je da građani to ne bi mogli izdržati bez tih paketa.

"S obzirom na to da su se u zadnjih godinu i pol dana cijene stabilizirale, iako još uvijek nisu na razini predkriznih, Vlada nastavlja s mjerama. To znači da ćemo i dalje plaćati jeftiniju struju, plin i toplinsku energiju, upravo zbog subvencija", rekao je Piletić za HRT.

Dodao je da prosječni račun za struju iznosi oko 50 eura, ali ga zbog mjera građani plaćaju 40 eura. S postupnim popuštanjem mjera, građani će struju plaćati 43, a potom i 45 eura.

"Mislim da je ključna poruka da Vlada nastavlja s paketom mjera. Kada govorimo koliko je izdašniji ili skromniji, to moramo uzeti u obzir da subvencije koje idu na račun HEP-a zapravo ovise o tržišnoj cijeni. Što su tržišne cijene niže, samim tim i subvencija koju Vlada omogućuje građanima i poduzetnicima je manja", objasnio je ministar.

Plaće i mirovine rasle, ali su i dalje niske

Vrijeme je za postupno vraćanje na normalno poslovanje, ustvrdio je Piletić, dodajući da Vlada radi konzultacije o mjerama s poslodavcima, sindikatima, predstavnicima umirovljenika, gradova, općina i županija. S novim paketom mjera, struja je, naglašava, jeftinija u javnoj rasvjeti, bolnicama, vrtićima, domovima za starije te vjerskim objektima.

Mjere možda ne bi bile ni potrebne da medijalna plaća i mirovine nisu znatno niže od europskog prosjeka. No, Piletić tvrdi da su plaće i mirovine u mandatu ove Vlade rasle oko 92 ili 93 posto, a inflacija svega 35 posto. To je realni rast primanja od 47 posto.

"To je pokazatelj da smo ovo krizno razdoblje, kada su inflatorni pritisci bili najjači, zadržali realni rast i plaća i mirovina. Vlada je zacrtala jasan smjer – do kraja mandata minimalna prosječna plaća bit će 1600 eura neto, a minimalna plaća biti 1250 eura bruto", poručio je ministar rada i mirovinskog sustava.

Trajni dodatak umirovljenicima

Uz paket subvencija cijena energenata, Vlada je umirovljenicima proteklih godina davala jednokratni dodatak. No, ove godine kreće godišnji dodatak, koji ostaje trajan. Koeficijenti i model izračuna, kao i iznos po godini staža će još neko vrijeme ostati tajna, poručio je ministar.

"Dodatak će se množiti s godinama mirovinskog staža. Više godina rada znači i veći dodatak. On će sasvim sigurno biti veći od dosadašnjih dodataka", rekao je Piletić dodajući da će dodatak funkcionirati kao 13. mirovina, ali neće biti isplaćen u visini mirovine.

"Vlada će nakon konzultacija s udrugama umirovljenika u listopadu donijeti odluku koliko godina staža vrijedi. Isplata će biti u drugoj polovici prosinca, jer Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje mora izračunati iznos za svakog od 1,23 milijuna umirovljenika", rekao je Piletić te dodao da nije riječ o božićnici.

Posljednje usklađivanje mirovina iznosilo je 6,48 posto, zbog čega je prosječna mirovina dosegla 690 eura. "Sa ovim dodatkom, koji će biti isplaćen i koji također ulazi u prosječnu mirovinu, očekujemo da će do kraja ove godine prosječna mirovina biti veća od 700 eura. Naš politički cilj Vlade je do kraja mandata podići prosječnu mirovinu na iznos veći od 800 eura", zaključio je Piletić.