Hitnjaci bez povjerenja u vlasti: "Dok ne bude opća buna, teško da će se što promijeniti"

Na današnjem prosvjedu djelatnika Hitne medicinske službe u Zagrebu okupili su se zaposlenici iz cijele Hrvatske, od Istre do Zagorja. Svi s istim zahtjevom - povratkom beneficiranog radnog staža.
Oglas
"Iz Rovinja sam, 28 godina sam na Hitnoj. Mislim da zaslužujemo nešto više od toga", kazala je za Index djelatnica koja je na prosvjed došla s kolegama iz Istre.
"Ovaj prosvjed je tu da pokažemo da i mi, kao i sve druge žurne službe u Hrvatskoj, zaslužujemo beneficirani radni staž. Hoćemo da nam Vlada vrati našu beneficiju i da nam se osiguraju bolji uvjeti rada."
Slične poruke čule su se i iz drugih krajeva zemlje. "Mi smo iz Krapinsko-zagorske županije. Želimo da nas podrže i da nam vrate beneficirani staž. Hitna je bitna!", poručila je druga skupina djelatnika.
Mnogi ističu da fizički više ne mogu izdržati tempo posla. "Zbog prirode i težine posla fiziološke funkcije opadaju, više ne možemo raditi punom snagom. Imam 57 godina i trebao sam otići u mirovinu prije dvije godine. Radim bolestan", govori jedan od prosvjednika.
"Odemo u mirovinu ranije jer jednostavno nismo sposobni raditi ovaj posao u šezdesetima. To nije posao koji možeš raditi do kraja radnog vijeka."
Nepovjerenje u institucije
Na pitanje misle li da će ovaj put biti dovoljno glasni da ih se čuje, odgovori su bili pesimistični.
"Iskreno, mislim da ne. Sram me što ovo uopće moramo tražiti jer to nije ništa novo ni nepoznato u svijetu. Ali nas je premalo. Dok ne bude opća buna, teško da će se što promijeniti", kaže jedan djelatnik.
Drugi dodaje da smatra kako "nema sluha od nadležnih institucija" i da sve više ima dojam kako "iza odbijanja stoji politička odluka".
"Struka je rekla svoje. Napravljen je elaborat koji potvrđuje da zaslužujemo beneficirani radni staž. Ali izgleda da to nikome gore nije važno."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas