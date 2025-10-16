Djelatnici hitne: Nema odustajanja od zahtjeva za beneficiranim stažem

"Sramotno je da nas je odbila ona služba koja to nije trebala. To je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je elaborat uništio. To je sramotno od medicinske službe, od naših ljudi. Taj isti zavod za javno zdravstvo nije to radio drugim službama - policiji, vatrogascima, stjuardesama, samo nama", istaknuo je Šota na jednosatnom prosvjedu ispred zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) koji se održavao dok je u zgradi NSK trajala sjednica Vlade.