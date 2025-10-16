spremni ići i do Bruxellesa
Djelatnici hitne: Nema odustajanja od zahtjeva za beneficiranim stažem
Djelatnici hitne službe prosvjedovali su u četvrtak u Zagrebu tražeći povrat beneficiranog staža, zakon o hitnoj medicinskoj službi i ostavku ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grbe Bujević te poručili da "nema odustajanja" i da su spremni ići i do Bruxellesa.
Predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine Danijel Šota oštro je prozvao Hrvatski zavod za javno zdravstvo jer je odbio sindikalni elaborat i time onemogućio izmjene zakona kojima bi se djelatnicima hitne vratilo pravo na beneficirani radni staž, a koje im je oduzeto 1998.
"Sramotno je da nas je odbila ona služba koja to nije trebala. To je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je elaborat uništio. To je sramotno od medicinske službe, od naših ljudi. Taj isti zavod za javno zdravstvo nije to radio drugim službama - policiji, vatrogascima, stjuardesama, samo nama", istaknuo je Šota na jednosatnom prosvjedu ispred zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) koji se održavao dok je u zgradi NSK trajala sjednica Vlade.
Kritike je uputio i ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maji Grbi Bujević, za koju je rekao da "nije učinila ništa za radnike hitne medicine" te je, praćen zvižducima odobravanja, zatražio njezinu ostavku.
Zahvalio je sindikatima, policiji, vatrogascima, bajkerima, umjetnicima i građanima na podršci, naglasivši da su djelatnici hitne već 27 godina u borbi za beneficirani staž.
Uz sindikat hitne medicine, prosvjed su organizirali i Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruga Hitna uživo 194, čiji su predstavnici također govorili pred prosvjednicima.
Alić: Hitna pomoć je jedina žurna služba koja nema beneficirani radni staž
Dopredsjednica Sindikata Zajedno Sanda Alić istaknula je da je hitna pomoć jedina žurna služba u Hrvatskoj koja nema beneficirani radni staž, premda su upravo oni 'na prvoj crti' spašavanja života. Upozorila je da su se već pisali elaborati i osnivale radne skupine, no da to nije donijelo rezultate, te je uputila zahtjev Vladi i premijeru da ozbiljno razmotre njihove zahtjeve.
Svoje iskustvo iznio je i Martin Komes iz Samobora, naglašavajući težinu posla, svakodnevni fizički i psihički napor te nedostatak priznanja i podrške sustava. Dodao je da je posao 'hitnjaka' ne samo opasan i iscrpljujući, nego i emocionalno razoran jer se slike i iskustva s intervencija nose kući.
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović najavio je da će se na Gospodarsko-socijalnom vijeću, koje se održava za dva tjedna, otvoriti dijalog o zahtjevima zaposlenih u hitnoj, istaknuvši da oni nisu neutemeljeni nego zasluženi.
Tomislav Petrušić iz udruge Hitna 194 naglasio je da je Maja Grba Bujević "sahranila" nekoliko ministara zdravstva, nabrojavši imena bivših ministara koji su, kako je rekao, 'pali' dok je ona ostajala na čelu Zavoda za hitnu medicinu. Dodao je da „Maja stoji jako, jako“ pa se dotaknuo i ministrice zdravstva rekavši da u njezinoj ladici već godinu dana stoji gotov zakon za koji su predstavnici hitne medicinske službe, kao članovi radne skupine, o svom trošku dvije godine dolazili u Zagreb da bi ga napisali.
"Znači, taj zakon stoji u ladici već godinu dana, nitko ništa ne dira. A čime se oni bave? Mikroskopima!", rekao je Petrušić.
Na prosvjedu se govorilo i o dugogodišnjim obećanjima koja nisu ispunjena, da se sustavno ignorira težina posla i potreba za dodatnim pravima.
Vladimir Markuš iz Sindikata Zajedno podsjetio je da su vozači saniteta do 1998. imali beneficirani staž, a da im je to pravo ukinuto bez obrazloženja, dok se danas uvjetuje izradom opsežnih elaborata i odlukama povjerenstava čiji članovi nemaju radnog iskustva u hitnoj medicini.
Djelatnici hitne medicine s jednosatnog su prosvjeda poručili da neće odustati od zahtjeva dok im se ne osigura beneficirani radni staž i dostojanstveni uvjeti rada, uz najavu daljnjih akcija ako Vlada ne uvaži njihove zahtjeve.
Šota je tako najavio da "nema odustajanja" i da pripremaju autobus kojim će ići u Bruxelles.
