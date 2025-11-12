Hrvatsko novinarsko društvo (HND) reagiralo je povodom napada na televizijsku ekipu N1 na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
Prenosimo priopćenje u cijelosti:
"Zaprepašteni smo današnjim napadom na ekipu televizije N1 u središtu Zagreba, gdje je jedan huligan najprije verbalno vrijeđao novinara, a potom fizički napao snimatelja te ga ozlijedio. O svemu je obaviještena i policija. HND u potpunosti stoji uz kolege s televizije N1 te za napadača očekuje zatvorsku kaznu.
Podsjećamo kako već danima predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, kao i drugi predstavnici vlasti, grubo napadaju novinare i medije optužujući ih da šire tenzije u društvu. Na taj način prozivaju naše kolegice i kolege odgovornima za evidentan porast netrpeljivosti u društvu i pokušaje raznih skupina da ušutkaju svakoga tko misli drugačije jednostavno im utjerujući strah u kosti.
Za premijera, koji već godinama želi biti urednik svih medija, za stanje u društvu krivi su svi osim njega i njegove Vlade, kojoj je na čelu već devet godina. Zaboravlja pritom vlastitu odgovornost, od prozivanja medija za vođenje "hibridnog rata" na početku mandata, preko targetiranja nekih medija kao "osovine zla" do učestalih prozivanja u posljednjih nekoliko dana.
HND još jednom poziva premijera i sve predstavnike vlasti da prestanu s grubim nasrtajima na novinarsku zajednicu.
Nažalost, napad na naše kolege s televizije N1 odraz je stanja u društvu u kojem se mržnja i netrpeljivost prema novinarima i novinarkama manifestiraju svakodnevno, od online-prijetnji do fizičkih napada. Umjesto da reagira državnički i zaustavi eskalaciju nasilja u društvu, premijer u tome aktivno sudjeluje neprestanim, neutemeljenim verbalnim napadima na novinare i medije.
HND neće na takvo što pristati. Ako se napadi na novinare, snimatelje i fotoreportere ne zaustave odmah, spremni smo izaći na ulicu."
