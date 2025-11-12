Za premijera, koji već godinama želi biti urednik svih medija, za stanje u društvu krivi su svi osim njega i njegove Vlade, kojoj je na čelu već devet godina. Zaboravlja pritom vlastitu odgovornost, od prozivanja medija za vođenje "hibridnog rata" na početku mandata, preko targetiranja nekih medija kao "osovine zla" do učestalih prozivanja u posljednjih nekoliko dana.