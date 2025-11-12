Gong reagirao nakon napada na ekipu N1 u Zagrebu

Udruga Gong reagirala je na napad na novinarsku ekipu N1 televizije u središtu Zagreba, poručivši da je riječ o izravnoj posljedici atmosfere netrpeljivosti koju, kako navode, potiču izjave s vrha vlasti.
"Dok je premijer Andrej Plenković jučer ponovno optužio medije da stvaraju atmosferu straha, podižu tenzije i provociraju podjele - umjesto da njegova vlada preuzme odgovornost za stanje u društvu - danas je napadnuta novinarska ekipa u centru glavnog grada", poručili su iz Gonga.
Udruga upozorava da su novinari i snimatelji koji rade u javnom interesu postali mete zbog retorike političara.
"S državnog vrha se danima i mjesecima upire prst u novinarke i medije, a danas se novinari fizički napadaju na cesti.
Takvo pletenje narativa o krivnji medija za atmosferu straha i nasilja iznimno je opasno i neodgovorno u ovako zapaljivoj društvenoj situaciji", navodi Gong.
"Bez slobodnog i hrabrog novinarstva nema ni demokracije. Vrijeme je da Vlada Republike Hrvatske preuzme odgovornost za zbivanja u Hrvatskoj posljednjih dana, tjedana i mjeseci," stoji u njihovoj objavi na Facebooku.
