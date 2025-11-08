Simbolično važna pobjeda s visokom cijenom: Ruske snage na pragu su zauzimanja Pokrovska

„Intenzitet njihovog kretanja je toliko velik da (ukrajinski) operateri dronova jednostavno ne mogu pratiti tempo. Rusi se često kreću u skupinama od po troje, računajući na to da će dvojica biti uništena, ali da će jedan ipak stići do grada i tamo se učvrstiti. Oko stotinu takvih skupina može proći u jednom danu“, rekao je vojnik iz ukrajinske postrojbe dronova Peaky Blinders za CNN.