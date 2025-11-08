Čini se neizbježnim
Simbolično važna pobjeda s visokom cijenom: Ruske snage na pragu su zauzimanja Pokrovska
Ruske snage čini se da su na pragu konačnog zauzimanja istočnoukrajinskog grada Pokrovska, simbolične pobjede koju predsjednik Vladimir Putin već 21 mjesec pokušava ostvariti – po sve većoj cijeni.
Borbe unutar grada pojačale su se posljednjih dana, nakon što su ruske trupe uspjele ući u njega. Pad Pokrovska – čija je strateška vrijednost već znatno smanjena, ali bi ipak predstavljao najveću pobjedu Moskve od 2023. – sada se čini gotovo neizbježnim, prema onima na terenu.
Dok je Kijev opovrgnuo ruske tvrdnje da su ukrajinske snage u Pokrovsku već opkoljene, navodeći u srijedu da su aktivne operacije zaustavljanja ruskog napredovanja i dalje u tijeku, ukrajinski vojnici na terenu opisuju sve sumorniju stvarnost.
„Situacija je teška, vodi se svaka vrsta borbi – od urbanih okršaja do granatiranja svim vrstama oružja“, rekao je jedan zapovjednik bojne za CNN, govoreći pod uvjetom anonimnosti iz sigurnosnih razloga. „Gotovo smo opkoljeni, ali na to smo navikli“, dodao je. Drugi vojnik, koji je također želio ostati anoniman, rekao je da ruska vojska nastavlja napredovati s velikim brojem ljudi.
„Intenzitet njihovog kretanja je toliko velik da (ukrajinski) operateri dronova jednostavno ne mogu pratiti tempo. Rusi se često kreću u skupinama od po troje, računajući na to da će dvojica biti uništena, ali da će jedan ipak stići do grada i tamo se učvrstiti. Oko stotinu takvih skupina može proći u jednom danu“, rekao je vojnik iz ukrajinske postrojbe dronova Peaky Blinders za CNN.
Simbolična bitka
Tvrdnja da je Rusija spremna žrtvovati dvojicu vojnika kako bi jedan stigao do cilja može zvučati zbunjujuće – ali poklapa se s opažanjima međunarodnih istraživača koji su zabilježili vrlo velik broj ruskih žrtava oko Pokrovska, iako osvajanje grada više nema veliku stratešku težinu.
Bitka za Pokrovsk više nije borba za strateški važan logistički čvor. Umjesto toga, pretvorila se u simboličnu bitku.
„S gledišta bojišta, to nema smisla“, rekao je George Barros, voditelj ruskog i geoinformacijskog tima u Institutu za proučavanje rata (ISW), washingtonskom think tanku.
Pokrovsk je dugo bio ključni grad za Ukrajince zbog cestovnih i željezničkih veza. Nalazi se na raskrižju nekoliko glavnih cesta koje vode prema Donjecku i Kostjantinivki na istoku te Dnipru i Zaporižju na zapadu.
„Bio je operativno značajan jer je predstavljao opskrbnu liniju koja je podržavala ukrajinsku logistiku, a zatim i druge ukrajinske taktičke položaje u manjim selima i na bojištu oko Pokrovska“, rekao je Barros.
Pokrovsk izgubio ulogu prometnog čvorišta
No, to se promijenilo kada je Rusija ljetos počela opkoljavati grad.
Učestali napadi dronovima i artiljerijom na glavnu autocestu i željezničku prugu prisilili su Kijev da pronađe alternativne opskrbne rute, čime je Pokrovsk izgubio ulogu prometnog čvorišta – što je veliki uspjeh za Ruse. Grad je također imao posljednji aktivni ukrajinski rudnik koksnog ugljena, ali je i on zatvoren početkom ove godine.
„Od sada dalje, to zapravo operativno ništa ne znači za Ruse, jer su glavni cilj koji su željeli već postigli ranije“, rekao je Barros.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je početkom tjedna da je Rusija okupila oko 170.000 vojnika u regiji kako bi pojačala ofenzivu na Pokrovsk.
Iako je Pokrovsk uglavnom razrušen, a njegova strateška važnost gotovo nestala, postao je simbol. A u ratu koji se uglavnom pretvorio u zastoje, takvi simboli imaju veliku težinu.
Pokrovsk bi bio najveći grad koji je Rusija osvojila nakon Bahmuta u svibnju 2023. Dok je prije rata u Pokrovsku živjelo oko 60.000 ljudi, većina ih je napustila grad nakon početka ruske invazije u veljači 2022. Prema ukrajinskim vlastima, u gradu je ostalo oko 1.200 civila.
Neki od njih propustili su priliku za bijeg – ukrajinske vlasti kažu da evakuacije trenutno nisu moguće – ali drugi možda čekaju dolazak ruskih trupa. Rusko ministarstvo obrane već je objavilo video za koji tvrdi da prikazuje evakuaciju stanovnika Pokrovska na rusku stranu.
„Strateški, s političkog i informativnog aspekta, Pokrovsk je vrlo važan jer je Vladimir Putin više puta javno, i u zemlji i međunarodno, govorio o njegovom zauzimanju“, rekao je Barros.
„On vodi stratešku informativnu kampanju kojom želi prikazati rusku vojnu pobjedu na bojištu kao neizbježnu“, dodao je.
„Nema naredbe za povlačenje“
Putin je jasno dao do znanja da mu je cilj preuzeti cijele regije Donjeck i Luhansk na istoku Ukrajine, kao i Herson i Zaporižje na jugu.
Zauzimanje Pokrovska omogućilo bi Rusiji da usmjeri pozornost na druga područja – posebno na niz industrijskih gradova sjeveroistočno od njega koji čine okosnicu ukrajinske obrane u regiji.
Jedan vojnik iz 129. ukrajinske brigade, koji je trenutno raspoređen blizu Kostjantinivke, rekao je za CNN da se na terenu očekuje kako će „čim Rusi završe s Pokrovskom i (susjednim gradom) Mirnogradom, pritisak na Kostjantinivku porasti, a oni će se potom kretati prema Družkivki“.
Rekao je da njegova bojna nema potreban broj vojnika i da im ponestaje oklopnih vozila. Glavna zabrinutost vojnika na tom području, kaže, jest da će ukrajinsko vodstvo pokušati zadržati ono što je ostalo od Pokrovska što je duže moguće, jer bi napuštanje grada bilo doživljeno kao veliki neuspjeh.
„Nema naredbe za povlačenje, iako svi već razumiju da je pad Pokrovska neizbježan. Pokrovsk se držao vrlo dugo, jako dugo. Ali snage su iscrpljene, a pojačanja nisu poslana na vrijeme“, rekao je.
Dodao je da će povlačenje postati mnogo opasnije što se više bude čekalo, ponavljajući bolna iskustva iz prethodnih bitaka u Bahmutu 2023. i Avdijivki 2024., gdje su zakašnjele evakuacije dovele do velikih gubitaka među ukrajinskim vojnicima.
„Morat ćemo se provlačiti kroz usko grlo, a jasno vam je koliki će gubici nastati pri takvom izlasku iz okruženja“, zaključio je.
