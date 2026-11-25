hrabri telefon
Djeca žele odrasle koji ih slušaju bez osuđivanja. Odgovor jednog učenika posebno zabrinjava: "Već je prekasno za mene"
Djeci su potrebni odrasli koji će ih saslušati i razumjeti, više prilika za razgovor o osjećajima i teškoćama te dostupna stručna podrška, poručuju iz Hrabrog telefona, predstavljajući rezultate projekta „Škole hrabrosti”, u kojem je sudjelovalo oko 5.000 učenika iz 14 osnovnih škola.
U projektu „Škole hrabrosti” (Brave Schools), financiranom sredstvima Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, sudjelovalo je oko 5.000 učenika iz 14 osnovnih škola. Razvijeno je 18 radionica za jačanje socijalno-emocionalnih vještina, kojih je provedeno više od 700, te 31 zajednička aktivnost učenika, roditelja i školskog osoblja.
U razvoj programa bio je uključen i Dječji savjetodavni odbor od 14 djece, koja su svojim iskustvima i prijedlozima pridonijela oblikovanju aktivnosti.
U aktivnostima učenici su naglasili da žele okruženje u kojem mogu otvoreno govoriti o onome što ih muči, bez straha od ismijavanja, umanjivanja problema ili osuđivanja. Posebno su upozorili na školski stres povezan s ocjenama, ispitima i obvezama, a dio je naveo da ne zna kome se obratiti kada im je teško ili smatra da njihovi problemi nisu dovoljno veliki da bi zatražili pomoć.
Na radionicama su učenici učili prepoznavati i razumjeti svoje osjećaje, nositi se sa stresom, nenasilno rješavati sukobe, oduprijeti se pritisku vršnjaka, donositi odluke, surađivati s drugima i jačati samopouzdanje.
Zajedničke aktivnosti učenika, roditelja i školskog osoblja uključivale su druženja, likovne izložbe, sportske igre, izlete u prirodu, filmske večeri i druženja uz društvene igre, s ciljem boljeg međusobnog upoznavanja, povezivanja i otvorenije komunikacije o osjećajima i mentalnom zdravlju.
Podrška mentalnom zdravlju djece mora početi prije nego bude prekasno
„Ništa, jer je već prekasno za to (barem za mene)”, odgovorio je jedan učenik na pitanje što bi škola mogla učiniti kako bi se učenici osjećali bolje i lakše razgovarali o svojim problemima.
Jedna je to od poruka koje je Hrabri telefon prikupio tijekom projekta, a koje, kako ističu u udruzi, podsjećaju da podrška mentalnom zdravlju djece mora početi prije nego što dijete pomisli da je prekasno.
Kako bi djeci i mladima približio mogućnosti besplatne podrške, Hrabri telefon je 1. listopada pokrenuo kampanju „Znaš li da imaš hrabar telefon?”, koja se provodi putem društvenih mreža Snapchat, TikTok, YouTube i Facebook.
Videozapisi kampanje ostvarili su više od 400.000 pregleda tijekom prvog mjeseca, a samo u prvom tjednu kampanje zabilježen je porast od 55 posto poziva i chatova djece upućenih savjetodavnoj liniji. Djeca i mladi mogu se Hrabrom telefonu obratiti putem besplatne linije 116 111 i chata.
U sklopu projekta "Škole hrabrosti" predstavnici 14 partnerskih škola i članovi Dječjeg savjetodavnog odbora u srijedu će predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ureda pravobraniteljice za djecu i Grada Zagreba prenijeti svoja iskustva i prijedloge o tome što je potrebno kako bi se djeca u školama osjećala sigurnije i imala veću podršku.
Završna konferencija projekta održat će se u četvrtak, 26. studenoga, uz panel-raspravu „Kako djeca doživljavaju svoje mentalno zdravlje i što trebaju od odraslih?” i stručnu raspravu o važnosti prevencije i sustavne podrške mentalnom zdravlju djece.
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