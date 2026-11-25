U aktivnostima učenici su naglasili da žele okruženje u kojem mogu otvoreno govoriti o onome što ih muči, bez straha od ismijavanja, umanjivanja problema ili osuđivanja. Posebno su upozorili na školski stres povezan s ocjenama, ispitima i obvezama, a dio je naveo da ne zna kome se obratiti kada im je teško ili smatra da njihovi problemi nisu dovoljno veliki da bi zatražili pomoć.