BITKA S OPORBOM
Analitičar: "Plenković traži izlaz iz situacije sa Zadravec, a slučaj Jankomir mu služi kao dimna zavjesa"
Već duže od dva tjedna ne jenjavaju politički prijepori oko slučaja Jankomir i tragične smrti Kristiana Josipa Periša s jedne strane i slučaja Dijane Zadravec s druge zbog čijeg je ponovnog izbora za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u KBC-u Sestre milosrdnice čak 18 tamošnjih radiologa najavilo odlazak.
Iako su oba slučaja nepoveziva, odnosno labavo ih veže tek činjenica da se zbivaju u sferi zdravstva, međusobne prozivke i optužbe vladajućih i oporbe smjestile su ih na isto političko bojno polje. A na njemu se međusobnim prozivanjima za odgovornost sukobljavaju državna i gradska vlast - HDZ i Možemo!.
U ponedjeljak navečer, premijer Andrej Plenković je u objavi na društvenoj mreži X odbacio oporbene tvrdnje o slučaju Jankomir kao problemu cjelokupnog zdravstvenog sustava.
"To nije problem cijelog zdravstvenog sustava, nego jedne bolnice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša...", poručio je premijer optuživši oporbu za dvostruke kriterije i pokušaj zaštite gradske vlasti u Zagrebu.
"Plenković shvaća da mu je Možemo! najveća prijetnja"
Prethodno je u intervjuu Novoj TV odbacio tvrdnje prema kojima je u slučaju imenovanja u Vinogradskoj bolnici stao na stranu Dijane Zadravec koju, kako kaže, nije vidio najmanje sedam ili osam godina.
"Imate jedan pristrani politički napad oporbe koja nešto insinuira. Aktualni sat slika je političkog pristupa oporbe i dijela medija o određenoj kadrovskoj temi koja nema veze sa mnom, nema nikakve veze s Vladom", rekao je Plenković.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik ipak vidi poveznicu u onome što Plenković naziva insinuacijom oporbe, u prvom redu stranke Možemo! s kojom otvoreno politički ratuje.
"Plenković shvaća da mu je Možemo! na predstojećim izborima, a i općenito u političkoj areni, najveća prijetnja. Oni su potencijalno opasniji protivnik od SDP-a pa je Plenkoviću i HDZ-u tragični događaj u bolnici na Jankomiru - jer je, eto, riječ o gradskoj bolnici - došao kao naručen. Po njegovoj logici, za ono što se tamo dogodilo odgovoran je Tomislav Tomašević, dok za stanje u zdravstvu na razini cijele Hrvatske odgovornosti nema."
"Očito je da na neki način štiti Zadravec"
Pecnik naglašava kako je Periševa smrt u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan tragedija koju svakako treba istražiti i krivce osuditi. No napominje jedno.
"Zaboravlja se da to nije obična bolnica nego psihijatrijska bolnica u koju dolaze ljudi sa specifičnim problemima i koje je često teško kontrolirati pa ih se mora prisilom obuzdati. U ovom slučaju prisila je prešla svaku granicu. Činjenica je da krivnja postoji i da je tamo bilo puno ljudi koji nisu postupali po protokolima. No Plenković svojim izjavama kao da podiže dimnu zavjesu kako se ne bi govorilo o slučaju Zadravec u koji je do lakata upetljan. Ona se slikala s njime, ona je bila na listi s njim, ona ga zove Andrej, ona ga poziva da se oglasi i očito je da je on na neki način štiti", kaže.
"Pametna vlast bi je postavila u Ministarstvo"
Nejasno je, kaže, zašto se premijer počeo upetljavati u taj slučaj kada je vidio da je čak 18 radiologa najavilo odlazak iz bolnice zbog Dijane Zadravec.
"Ona može biti najbolji stručnjak na svijetu, ali ako zbog nje odlazi 18 liječnika to se onda reflektira puno šire, na velik broj pacijenata koji ovise o njima i koji inače ne mogu obaviti preglede u nekom razumnom roku, a ovako još više neće moći. U tom slučaju pametna vlast bi rekla: okej, povucimo je u Ministarstvo zdravstva pa nek tamo bude. Zadravec je kadar HDZ-a i libling Plenkovića i čini se da on ima neke dugove prema njoj."
"Uz Plenkovića uvijek ima neka dvostruka konotacija"
Matematički je, dodaje Pecnik, jasna situacija u kojoj 18 ljudi odlazi zbog jedne osobe, ali politički je nejasna.
"Da Plenkoviću nije osobno stalo, odavno bi to već bilo prekinuto. Mislim da je i on sada svjestan kako bi imenovanje Zadravec bio politički autogol. Očito se sada traži izlaz iz te situacije."
U međuvremenu, smatra Pecnik, "slučaj Jankomir" postoji kao dvostruka konotacija.
"Uz Plenkovića uvijek ima neka dvostruka konotacija, iako izbor šefice odjela jedne bolnice ne bi trebalo stavljati u istu ravan sa smrtnim slučajem u drugoj bolnici. No Plenković se izvještio u tim dvostrukim konotacijama. On i HDZ na bezočan način iskorištavaju jednu tragediju za političke svrhe", kazao je.
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