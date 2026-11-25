"Zaboravlja se da to nije obična bolnica nego psihijatrijska bolnica u koju dolaze ljudi sa specifičnim problemima i koje je često teško kontrolirati pa ih se mora prisilom obuzdati. U ovom slučaju prisila je prešla svaku granicu. Činjenica je da krivnja postoji i da je tamo bilo puno ljudi koji nisu postupali po protokolima. No Plenković svojim izjavama kao da podiže dimnu zavjesu kako se ne bi govorilo o slučaju Zadravec u koji je do lakata upetljan. Ona se slikala s njime, ona je bila na listi s njim, ona ga zove Andrej, ona ga poziva da se oglasi i očito je da je on na neki način štiti", kaže.