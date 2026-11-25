POLICIJA NA TERENU
Eksplodirala bomba ispred kuće direktora poznate srpske tvrtke
Bačena je bomba na kuću Slobodana Vujičića.
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Na kuću direktora srpske tvrtke Pro Tent Slobodana Vujičića bačena je bomba. Ispred kuće se nalazi policija, a ulica je zatvorena, piše Nova.rs.
Ranije je odvjetnik Ivan Ninić zbog sumnje na prikupljanje kapilarnih glasova podignuo kaznenu prijavu protiv Vujičića i državne tvrtke Pro Tent.
Nova.rs pisala je da se Slobodan Vujičić, direktor državne tvrtke Pro Tent iz Obrenovca, našao u središtu afere zbog lažiranja radnih sati zaposlenika angažiranih u kampanji SNS-a, dok su istodobno primali punu plaću.
"Oni su dobili plaću od državnog poduzeća za stranačke aktivnosti. To je nedopustivo, to je zloupotreba resursa državnog poduzeća i kazneno djelo", poručila je skupina zaposlenika koja je dostavila dokaze.
Nakon što je Elektroprivreda Srbije upozorila da neće priznavati neutemeljena odsustva, evidencija za isplatu plaća unutar Pro Tenta prepravljena je kako bi se prikazalo da su radnici radili puni fond sati.
Kao alibi za izostanke, Vujčić je potpisao fiktivne odluke o navodnom volonterskom čišćenju objekata u Obrenovcu, čiji su se datumi točno poklapali sa stranačkim radom stotina ljudi.
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