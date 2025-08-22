Izbori u rujnu
Hoće li se Grmoja kandidirati za predsjednika Mosta? "Jedna od opcija"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta. Razgovarali su, između ostaloga, o najavljenom pojačanom nadzoru nad porukama koje izmjenjuju građani i hoće li se Grmoja kandidirati za predsjednika stranke.
Na početku razgovora, Nikola Grmoja objasnio je zašto se on, zajedno sa strankom, protivi aktu poznatim pod imenom "Chat control".
"Mi smo već u lipnju, kao prva politička opcija, izašli protiv ovoga akta, kojim se praktički uvodi masovni nadzor pod krinkom navodne borbe za zaštitu djece, njihovu sigurnost. Naravno da svatko od nas podržava zaštitu djece, ali ovdje se radi o tome da se sve poruke koje vi pošaljete, WhatsAppom, Signalom, mailom, skeniraju. Ukida se end-to-end enkripcija, jedina prava zaštita poruka. To je nešto što nikako ne možemo podržati.
"Kaže premier Andrej Plenković da je teško razgovarati s onima koji ništa ne razumiju, ali teško je razgovarati s onima koji obmanjuju hrvatske građane. Može se provjeriti da Hrvatska nije izrazila neslaganje s ovim prijedlogom zakona. Drago nam je da je SDP istupio, da se konačno bave bitnim stvarima. Drago nam je da i druge političke opcije slijede Most u otvaranju ove jako važne teme", dodao je.
Međutim, kako Grmoja komentira izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je izjavio kako je kontrola nad porukama način na koji se počinitelji kaznenih djela mogu lakše uhvatiti?
"Mislim da niti jedan normalan čovjek u ovom društvu, pa ni unutar EU-a, nije protiv toga da se zaštite djeca od mogućih predatora. Trebamo rješenja za to. Ali mi ne možemo podržati to da se skeniraju poruke svih, pa i onih nevinih. Isto tako, to otvara mogućnost nadzora i filtriranja određenih nepoželjnih političkih sadržaja. Ali tko je taj koji određuje što je nepoželjan sadržaj? To otvara i mogućnost da određene vladajuće strukture koriste za borbu protiv političkih neistomišljenika. Ovo je jedan jako opasan prijedlog kojemu se treba suprotstaviti."
"Vidim da Siniša Hajdaš-Dončić ponavlja ono što sam ja snimio u svom videu. Da je ovo uvod u digitalni nadzor sličan Velikom bratu Georgea Orwella. Trebamo raditi na zaštiti djece, ali ne smije doći u pitanje sloboda i privatnost naših građana. Jer ako izgubimo slobodu izgubit ćemo i sigurnost."
Hoće li se Grmoja kandidirati za novog predsjednika Mosta?
"Ako se odlučim na to, bit će nakon razgovora s kolegama unutar stranke. Ne mislim to iznositi u javnost, ako se odlučim, prije nego što se konzultiram s ključnim ljudima u stranci. Ne znam kakve su to medijske spekulacije, piše se svašta, ali unutarstranački izbori su tek u rujnu. Ima sasvim dovoljno vremena. Ako donesem takvu odluku, prvi koji će znati bit će ljudi iz Mosta, koji će odlučivati o tome tko će biti predsjednik. To je jedna od opcija. Razgovaramo i siguran sam da ćemo doći do pravog rješenja", kaže Grmoja.
"Razgovaramo cijelo ljeto što je najbolje za Most, u kojem smjeru krenuti. Upoznat ćemo javnost, ali politička opcija koja želi doći na vlast ne treba svojoj konkurenciji otkrivati svoje karte."
Za kraj, prokomentirao je HDZ-ovu "nedosljednost" koja je, prema njemu, na vidjelo došla nakon koncerata Marka Perkovića Thompsona
"Ako govorimo o ovome što se ljetos događalo, imamo jednu nedosljednost HDZ-a. Oni bi dozirali koliko je domoljublja dozvoljeno. Npr. ZDS može unutar pjesme, a ne može za javnost. Ja mislim da ZDS, s obzirom na to da su ga koristili hrvatski branitelji, treba biti normaliziran. Ne vidim tu nikakav problem, ako se "Slava Ukrajini" može skandirati u Hrvatskom saboru, u Bundestagu, zašto ZDS ne bi bilo normalizirano? Samim time to više ne bi bilo ni napeto mladima. To je nedosljedan stav HDZ-a. To je smiješno, ali to samo pokazuje koliko je HDZ nedosljedan. S druge strane je ljevica koja stvara paniku ni iz čega. Ljudi su došli na koncert i pokazali ljubav prema domovini", zaključio je.
