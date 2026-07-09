Oglas

PODRUČJE DRAMLJA

Hrvatska policija uhitila bjegunca za kojim su raspisana tri Europska uhidbena naloga

author
Hina
|
09. srp. 2026. 21:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
policija, veza u vozilu
MUP

Njemačkog državljanina za kojim su raspisana tri Europska uhidbena naloga uhitili su u srijedu službenici Policijske postaje Crikvenica nakon provjere identiteta, izvijestila je policija.

Oglas

Tridesetšestogodišnji osumnjičenik uhićen je na području Dramlja, a riječ je o osobi za kojom su njemačka pravosudna tijela raspisala Europske uhidbene naloge zbog odsluženja tri zatvorske kazne na koje je osuđen pravomoćnim presudama.

Na popisu nedjela zbog kojih je osuđen su davanje lažne izjave, teška krađa, lažno prijavljivanje kaznenih djela, neovlašteno gospodarenje otpadom.

U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, uhićenik je po završetku postupanja predan pritvorskom nadzorniku, a potom u istražni zatvor.

Teme
crikvenica dramalj europski uhidbeni nalog policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ