PU zagrebačka

Hrvatska policija je, uz kolege iz još 10 europskih država sudjelovala u međunarodnoj akciji protiv ilegalnih IPTV servisa u kojoj je prekinut rad 57 takvih sustava, a istražitelji su ušli u trag transakcijama u kriptovalutama vrijednima više od 26 milijuna eura, izvijestio je u utorak Europol.

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U petodnevnoj akciji, koju je Europol koordinirao od 16. do 20. studenoga u sjedištu španjolske nacionalne policije u Sevilli, okupilo se oko 40 sudionika, među kojima 30 službenika tijela za provedbu zakona iz 11 zemalja. Osim Hrvatske i Španjolske, sudjelovale su Belgija, Bugarska, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Portugal, Rumunjska i Sjedinjene Države.

Istražitelji su identificirali i 321 internetsku stranicu koja je neovlašteno nudila sadržaj zaštićen autorskim pravima. Te su stranice zajedno bilježile više od 7,3 milijuna posjeta godišnje.

Ilegalni servisi za nekoliko eura mjesečno nude pristup televizijskim kanalima, sportskim prijenosima i filmovima, a pretplate se često plaćaju kriptovalutama. Istražitelji su pratili sumnjive transakcije kako bi povezali servise s digitalnim novčanicima i osobama koje njima upravljaju.

Analiza transakcija još traje, a prikupljeni podaci koristit će se u nacionalnim istragama za identifikaciju osumnjičenih, prekid rada ilegalnih servisa i pronalaženje imovine povezane s kaznenim djelima.

"Operacija označava pomak u borbi protiv digitalnog piratstva: umjesto da se usredotoče isključivo na uklanjanje ilegalnih streaming servisa, istražitelji se sve više fokusiraju na financijsku infrastrukturu koja omogućuje tim tvrtkama poslovanje", piše u priopćenju Europola.

Prema procjeni Saveza za borbu protiv audiovizualnog piratstva (AAPA), neovlaštene IPTV usluge u Europi koristi oko 60 milijuna ljudi. Gubici legalnih pružatelja usluga procjenjuju se na 4,83 milijarde eura godišnje, a države zbog neplaćenih poreza godišnje gube još 1,08 milijardi eura.