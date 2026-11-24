Kragujevac
Uhićen otac maloljetnika koji je pucao u srednjoj školi u Srbiji
Policija je priopćila da je uhićen otac sedamnaestogodišnjeg učenika Prve tehničke škole u Kragujevcu koji je jutros pucao i ranio jednu osobu u toj školi. Uhićen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja.
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Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Kragujevcu, u suradnji s tamošnjim Višim javnim tužiteljstvom, uhitili su S. M. (49) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja i nošenja vatrenog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari.
Sumnjiči ga se da je posjedovao ilegalno oružje koje je, prema sumnjama policije, jutros u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu upotrijebio njegov sedamnaestogodišnji sin. Maloljetnik je uhićen zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, navedeno je u priopćenju.
Policija je nakon zaprimljene dojave o incidentu obavijestila sve raspoložive policijske ophodnje. Osumnjičeni sedamnaestogodišnjak ubrzo je svladan i uhićen, a oružje je pronađeno.
Prema navodima MUP-a, sumnja se da je sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda te škole upotrijebio oružje za čije posjedovanje njegov otac nema dozvolu.
U pucnjavi je pedesetogodišnja zaposlenica škole zadobila ozljedu noge, dok je druga zaposlenica također ozlijeđena u predjelu noge uslijed pucanja stakla.
Policija utvrđuje okolnosti incidenta
Nakon incidenta svi učenici škole sigurno su evakuirani, navela je policija.
S. M. bit će određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden nadležnom tužiteljstvu, dok će sedamnaestogodišnjak nakon saslušanja biti priveden sucu za mladež Višeg suda u Kragujevcu.
Policijski službenici u suradnji s nadležnim tužiteljstvom utvrđuju sve okolnosti događaja, a u tijeku su pretrage objekata i prikupljanje dokaza.
Iz policije također napominju da Policijska uprava u Kragujevcu u prethodnom razdoblju nije zaprimila nijednu prijavu ni obavijest koja bi se mogla dovesti u vezu s ovim događajem.
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