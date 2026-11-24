Sumnjiči ga se da je posjedovao ilegalno oružje koje je, prema sumnjama policije, jutros u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu upotrijebio njegov sedamnaestogodišnji sin. Maloljetnik je uhićen zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, navedeno je u priopćenju.