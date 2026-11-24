tri lokacije u Zadru
Bačić najavio nove projekte za priuštivo stanovanje, evo gdje se grade stotine stanova
U sklopu programa priuštivog stanovanja u Zadru bi iduće godine trebala početi realizacija projekata na tri lokacije, najavio je u utorak na sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Zadra i blagdana sv. Krševana ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
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Na Smiljevcu planirana je gradnja 130 stanova, na Vidikovcu još 40, a najveći dugoročni potencijal je u naselju Novi Bokanjac, gdje je u planu korištenje 50 hektara državnoga zemljišta, rekao je Branko Bačić.
Nije riječ samo o gradnji stanova nego o novoga gradskog naselja s javnom infrastrukturom, sadržajima u obrazovanju i kulturi i uslugama važnim za svakodnevni život stanovnika.
Podsjetio je na novi zakonski okvir kojim se želi omogućiti realizacija takvih projekata jer je teža dostupnost stanova posebno izražena u sredinama gdje snažno rastu turizam i cijene nekretnina.
Zadar je ove godine iz europskih fondova i državnog proračuna privukao oko 60 milijuna eura za projekte, a za to su zaslužni priprema projektne dokumentacije, urbanistički planovi i ishođene građevinske dozvole.
Ako niste pripremili projektnu dokumentaciju, urbanističke planove i građevinske dozvole, tih 60 milijuna eura može ostati samo mrtvo slovo na papiru, upozorio je Bačić.
Gradonačelnik Šime Erlić ustvrdio je kako je 2026. bila godina u kojoj je Grad Zadar, nakon uspostave konstruktivne suradnje s Gradskim vijećem, ušao u fazu intenzivne provedbe razvojnih projekata.
Želimo stvarati bolje uvjete za podizanje obitelji te odrastanje djece i mladih, ulažemo u škole, vrtiće, bolje kvartove s više zelenila, sportskih i kulturnih sadržaja te naše otoke. Želimo biti grad koji privlači ljude, koji nije samo destinacija nego grad u kojem se živi, poručio je Erlić.
Podsjetio je na priznanja koje je Zadar dobio, kao što je titula šampiona turizma. To je veliko priznanje za sve što je napravljeno posljednjih godina: od gradnje novog terminala zračne luke, preko odlične cestovne povezanosti i gradnje novih hotelskih kapaciteta, do kontinuiranog ulaganja u baštinu i ugostiteljsku i smještajnu ponudu, kazao je Erlić.
Među važnim priznanjima izdvojio je oznaku europske baštine koju je dobio Samostan sv. Frane te priznanje Zadru za najbolji hrvatski grad u kategoriji pametnih gradova za tehnološki razvoj i digitalizaciju.
Zadarski župan Josip Bilaver izdvojio je projekte Dražanica i Maestral, za koje je Vlada osigurala 20 milijuna eura, te komunalne luke u Kožinu i Diklu.
Možemo reći da je Zadar najpoželjnije mjesto za život u Hrvatskoj, što sa sobom nosi lijepe ali i potencijalno loše stvari, poput pritiska na postojeću infrastrukturu ili mogućnost ugroze našeg identiteta. Ali ne treba se bojati napretka niti razvoj treba ograničiti, istaknuo je Bilaver.
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