Podsjetio je na priznanja koje je Zadar dobio, kao što je titula šampiona turizma. To je veliko priznanje za sve što je napravljeno posljednjih godina: od gradnje novog terminala zračne luke, preko odlične cestovne povezanosti i gradnje novih hotelskih kapaciteta, do kontinuiranog ulaganja u baštinu i ugostiteljsku i smještajnu ponudu, kazao je Erlić.