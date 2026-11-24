"Bazično, udvostručujemo svoje prihode od kad poslujemo, a to je već deset godina. Samo u jednoj godini prihode nismo udvostručili, bilo je to u godini covida, kad su porasli 42 posto. Profitabilni smo bili svake godine, nikad nismo gubili novac. Četiri posljednje godine rast nam dolazi od potražnje za obrambenim dijelovima, to nam je glavni pokretač rasta. Mislim da će to biti izvor rasta za iduće tri, pet, možda i sedam godina", kazao je na "NYSE Live".