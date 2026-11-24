OSJEČKA ORQA
Hrvatski proizvođač dronova predstavio se na Wall Streetu: "Nikad nismo gubili novac"
Izvršni direktor i suosnivač domaće tvrtke za proizvodnju dronova Orqa Srđan Kovačević, gostovao je uživo u emisiji "NYSE Live", programu svjetske burze u New Yorku, predstavivši tu osječku tvrtku kao jednog od predvodnika u razvoju zračne robotike, izvijestili su u utorak iz Orqe.
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"Bazično, udvostručujemo svoje prihode od kad poslujemo, a to je već deset godina. Samo u jednoj godini prihode nismo udvostručili, bilo je to u godini covida, kad su porasli 42 posto. Profitabilni smo bili svake godine, nikad nismo gubili novac. Četiri posljednje godine rast nam dolazi od potražnje za obrambenim dijelovima, to nam je glavni pokretač rasta. Mislim da će to biti izvor rasta za iduće tri, pet, možda i sedam godina", kazao je na "NYSE Live".
Na upit gdje vide da im je najveći potencijal za rast, Kovačević je kazao da će rast dolaziti od transformacije koja se događa u obrambenom svijetu.
"Ukrajinska vojska i ruska vojska su se transformirale, a sada vidimo diljem NATO-a da su sve ostale vojske u vrlo ranoj fazi transformacije, koja je neizbježna. I to će pogoniti rast potražnje u idućih barem pet godina", kazao je.
Idući koraci u planovima rasta - dolazak na burzu i predstavljanje tvrtke
U priopćenju objavljenom u utorak, iz Orqe su naveli da je poziv za gostovanje na Wall Streetu "bila iznimna čast i prilika koja se pruža rijetkima".
"Boravak ovdje i pogled na naš logo na Wall Streetu predstavlja značajan trenutak za cjelokupni hrvatski poduzetnički sektor, a ujedno je i potvrda stručnosti i inovacija koje smo predstavili globalnoj investicijskoj zajednici. Kao globalni lideri u transformaciji zračne robotike, s partnerstvima diljem svijeta – uključujući ona u 24 zemlje članice NATO-a, dolazak na burzu i predstavljanje tvrtke sljedeći su koraci u našim planovima rasta", riječi su Kovačevića navedene u priopćenju.
Direktor za odnose s investitorima tvrtke Orqa Nikola Pavešić istaknuo je kako ovu priliku vidi kao odličan signal za tvrtku u kontekstu nadolazećeg širenja i potencijalnog prikupljanja kapitala:
"Ovo priznanje šalje snažnu poruku privatnim tržištima na kojima smo dosad prikupljali sredstva – od lokalnih i regionalnih fondova, poput Aymo i DayOne, do uglednih globalnih imena najvišeg ranga, kao što je Lightspeed, te vodećih igrača u našem sektoru, poput Expeditionsa. Svakako, planiramo buduća ulaganja kapitala prije nego što se ponovno vratimo ovdje, na Wall Street", poručio je Pavešić.
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