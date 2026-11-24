reakcija: aplauz
VIDEO / Pogledajte trenutak kada je predsjednik Skupštine Vučiću isključio mikrofon
Predsjednik Skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić danas je isključio mikrofon predsjedniku zastupničkog kluba SNS-a Aleksandru Vučiću nakon što je prekoračio dvije minute predviđene za obraćanje. Vučić je na to reagirao pljeskom.
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Aleksandar Vučić prethodno se javio za riječ kako bi odgovorio potpredsjednici parlamenta Sari Valentik. Čupić mu je pokazivao na sat, a potom mu isključio mikrofon, piše nova.rs.
„Možete završiti rečenicu, nakon toga isključujem mikrofon govorniku”, objasnio je Čupić, upozorivši da isto pravilo vrijedi za sve zastupnike.
Predsjedavajući Aleksandar Čupić izrekao je i opomenu zastupnici SNS-a Ani Brnabić jer je govorila, a da joj prethodno nije dana riječ.
Zastupnici danas nastavljaju konstituirajuću sjednicu, na kojoj bi trebali izabrati članove skupštinskih odbora i stalnih parlamentarnih izaslanstava pri međunarodnim institucijama.
Čupić je za predsjednika parlamenta izabran prošlog tjedna.
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