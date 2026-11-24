PROFESOR FILOZOFIJE
Vučetić o Plenkovićevim ministrima: Premijer je izveo klasičnu klopku za oporbu i ona je u tu zamku upala
N1 Hrvatska
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24. stu. 2026. 15:04
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Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić, u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić, komentirao je izjave premijera Andreja Plenkovića posljednja dva dana.
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