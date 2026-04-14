pregovori u Washingtonu

Hrvatska, uz 16 drugih država, pozvala Izrael i Libanon na mir

Hina
14. tra. 2026. 17:35
An Israeli helicopter releases flares, near the Israel-Lebanon border, as seen from the Israeli side of the border in northern Israel
REUTERS/Florion Goga

Sedamnaest zemalja, uključujući Hrvatsku, pozvalo je u utorak Libanon i Izrael da "iskoriste priliku" izravnih mirovnih pregovora koji bi se trebali održati u Washingtonu uz američko posredovanje, prenosi agencija France presse.

"Pozdravljamo inicijativu (libanonskog) predsjednika Josepha Aouna za otvaranje izravnih pregovora s Izraelom, kao i činjenicu da je Izrael pristao započeti te pregovore uz posredovanje Sjedinjenih Država. Pozivamo obje strane da iskoriste tu priliku", napisalo je 17 zemalja u zajedničkoj izjavi objavljenoj u utorak.

Osim Hrvatske, ostale zemlje potpisnice su Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Belgija, Cipar, Danska, Finska, Grčka, Island, Luksemburg, Malta, Norveška, Portugal, Slovenija, Španjolska i Švedska.

Izjava je objavljena neposredno prije početka pregovora u utorak u Washingtonu pod posredovanjem šefa američke diplomacije Marca Rubia, uz sudjelovanje izraelskog i libanonskog veleposlanika, Yechiela Leitera i Nade Hamadeh Moawad, te veleposlanika Sjedinjenih Država u Libanonu Michela Isse.

"Nastavak rata u Libanonu ugrožava trenutačnu regionalnu deeskalaciju koju smo pozdravili i koju sve strane moraju u potpunosti poštovati", dodaju zemlje potpisnice.

Također navode kako "najoštrije osuđuju napade Hezbolaha na Izrael", kao i "masovne izraelske napade na Libanon izvedene 8. travnja u kojima je, prema posljednjim informacijama libanonskih vlasti, poginulo više od 350 ljudi, dok ih je više od 1000 ranjeno".

Pregovori u Washingtonu prvi su izravni pregovori između dviju zemalja od 1993. godine.

Vođa Hezbolaha Kasem Naim rekao je u ponedjeljak da su pregovori trik kojim se na njih želi izvršiti pritisak da polože oružje.

Hezbolah je napao Izrael kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija 28. veljače, prvoga dana američko-izraelskog rata protiv Irana, nakon što je Izrael opetovano kršio primirje sklopljeno u 2024.

Izrael odbija prekid vatre u Libanonu u sklopu dogovora o prekidu vatre između SAD-a i Irana, koji istječe za tjedan dana. 

