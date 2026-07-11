Hrvatski državni vrh izrazio sućut obiteljima srebreničkih žrtava

"Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka", kazao je Plenković.