Reporter koji je svijetu otkrio istinu o Srebrenici: "Da smo reagirali na vrijeme, više ljudi bi preživjelo"

"Svjedočio sam patnjama stanovništva, nestašici hrane, osnovnih lijekova i skloništa, narušenom ljudskom dostojanstvu koje mi na Zapadu vrlo često uzimamo zdravo za gotovo. Nikada neću zaboraviti prizore razaranja i gladi. Ljudi su mi mahali granama kako bi im iz zraka bila dostavljena hrana. Kolone ljudi po snijegu tražile su bilo što. Srebrenica je bila prenapučena, a ljudi su tijekom zime živjeli na ulicama, na hladnoći."