Majci Ramizi svaki je dan 11. srpnja: "Moj sin danas je možda mogao biti liječnik ili inženjer"

"Sina Mehmedina, rođenog 1977. godine, zaklali su, a ja i danas tragam za njegovom glavom. Nisam je pronašla. Dvaput sam ga pokapala, a treći put više nemam snage. Zaklan je ovdje u Potočarima. Ispred Memorijalnog centra odveli su ga u Bijelu kuću i njegovu glavu nikada više nisam pronašla. Ja kao majka uvijek kažem da sam ga rodila kao lijepu lutku, s glavom i cijelim tijelom", kazala je.