genocid u Srebrenici
Majci Ramizi svaki je dan 11. srpnja: "Moj sin danas je možda mogao biti liječnik ili inženjer"
Ramiza Gurdić, jedna od Majki Srebrenice, u emotivnom je obraćanju govorila o bolnom gubitku koji je pretrpjela u genocidu u Srebrenici, poručivši da za nju bol ne prestaje ni nakon više od tri desetljeća.
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U genocidu su joj ubijeni sinovi, dok joj je suprug zarobljen u Kravici.
"Jednog sina su mi ubili, drugog zaklali, a muža zarobili u Kravici", rekla je Gurdić.
Govoreći o sinu Mehmedinu, ispričala je da i danas traga za njegovim posmrtnim ostacima.
"Sina Mehmedina, rođenog 1977. godine, zaklali su, a ja i danas tragam za njegovom glavom. Nisam je pronašla. Dvaput sam ga pokapala, a treći put više nemam snage. Zaklan je ovdje u Potočarima. Ispred Memorijalnog centra odveli su ga u Bijelu kuću i njegovu glavu nikada više nisam pronašla. Ja kao majka uvijek kažem da sam ga rodila kao lijepu lutku, s glavom i cijelim tijelom", kazala je.
Zahvalila je svima koji svake godine dolaze u Potočare kako bi odali počast žrtvama genocida.
"Zahvalila bih organizatorima, sudionicima Marša mira, motociklistima, biciklistima i svima koji su došli posjetiti nas majke. Mi smo to zaslužile zbog naših sinova, naših muževa, braće i svih ostalih", rekla je Gurdić.
"Da nije medija, nitko ne bi znao za nas majke"
Istaknula je da za nju 11. srpnja nije samo jedan dan u godini.
"Uvijek kažem – jest 11. srpnja, ali meni je 11. srpnja svaki dan, svaku noć. To nikada ne prestaje niti će prestati", poručila je.
Posebnu zahvalnost uputila je medijima zbog, kako je navela, njihove uloge u očuvanju sjećanja na žrtve i svjedočanstava majki.
"Da nije medija, nitko ne bi znao za nas majke koje patimo i tugujemo za svojim sinovima", rekla je.
"Moj sin danas je možda mogao biti liječnik ili inženjer"
Govoreći o svojim sinovima, kazala je da često razmišlja o tome kakvi bi ljudi danas bili.
"Moj sin danas je možda mogao biti liječnik, možda inženjer. Nešto bi sigurno bio. Jedan je rođen 1975., drugi 1977. godine, a ja sam majka od 74 godine", kazala je.
Naglasila je da, unatoč godinama i boli, nikada nije odustala od obilježavanja godišnjice genocida.
Na kraju je poslala poruku solidarnosti svim majkama, bez obzira na njihovu nacionalnost.
"Ja sam majka i volim sve majke, bila ona Srpkinja, bila muslimanka ili Romkinja. Ona je majka. Rodila je svoje dijete kao što sam i ja rodila svoju djecu, od kojih su mi jednog ubili, a drugog zaklali. Hvala vam najljepša, od srca vam hvala i od moje duše koja pati i tuguje za svojom djecom", poručila je Ramiza Gurdić.
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