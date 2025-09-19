VIDEO / Hrvatski "kralj jaja" mora ubiti 163.000 koka nesilica: "Nalaz o salmoneli je namješten"

"Svaka nesilica cijepi se kroz uzgojni ciklus koji traje 18 tjedana. Dobije ukupno 10 cjepiva, od toga četiri protiv salmonele. Cjepivo je besplatno, financira ga ministarstvo, nema potrebe da ga bilo koji farmer zaobiđe. Cjepivo dobivamo od ministarstva, a cijepiti dođe ovlašteni veterinar", ispričao je Marijan Lukač, proizvođač jaja.