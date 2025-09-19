Mijenja se Zakon o PDV-u

Kroz ukidanje navedenih obrazaca procijenjeno je rasterećenja poduzetnika u iznosu od 72,64 milijuna eura. Očekuje se i da će doći do značajnog administrativnog rasterećenja zbog ukidanja obveze vođenja spomenutih poreznih obrazaca. Također, navode i da će se kroz produljenje rokova za podnošenje prijave PDV-a, Zbirne prijave, Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU te prijave isporuka dobara u druge države članice EU prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63 pojednostaviti poslovanje poreznim obveznicima jer će na raspolaganju imati dulje rokove.