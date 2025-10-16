Oglas

Grlić Radman o Mediteranu

Hrvatski šef diplomacije: "Služimo kao most prema državama zapadnog Balkana"

Hina
|
16. lis. 2025. 20:09
Gordan Grlić Radman
Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska ima posebnu ulogu na Mediteranu zbog strateškog položaja Jadranskog mora, a Dubrovnik se prirodno nameće kao sjedište europske inicijative Mediteranskog sveučilišta, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji Mediterranean Dialogues (MED) u Napulju.

„Naša strateška pozicija na Jadranu daje nam posebnu ulogu – povezujemo Mediteran sa srednjom Europom i služimo kao most prema državama zapadnog Balkana”, rekao je hrvatski šef diplomacije na marginama tog skupa u Napulju. 

Naglasio je da će Hrvatska nastaviti pridonositi jačanju euromediteranskog partnerstva i promicanju zajedničkih rješenja na području sigurnosti, energetike te gospodarske i društvene povezanosti Sredozemlja. 

Podsjetio je da Hrvatska iduće godine po prvi puta preuzima predsjedanje formatom EU MED 9, "što dodatno potvrđuje jačanje njezinog utjecaja na Mediteranu”. 

Riječ je o savezu devet mediteranskih država članica EU-a koje će se u tom formatu okupiti idući tjedan u Portorožu u Sloveniji gdje, između ostalih, stižu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, jordanski kralj Abdulah II., francuski predsjednik Emmanuel Macron i hrvatski premijer Andrej Plenković.  

Hrvatska iduće godine preuzima i predsjedanje Inicijativom triju mora, formatom koji okuplja države Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora s ciljem njihove integracije i bržeg razvoja. 

Grlić Radman je na skupu u Napulju naglasio važnost europske inicijative za uspostavu Mediteranskog sveučilišta i dodao kako se Dubrovnik, „zahvaljujući svojoj bogatoj diplomatskoj tradiciji i mediteranskim vezama, prirodno nameće kao sjedište mreže i regionalno središte znanja, dijaloga i suradnje”.

EU razmatra ideju te institucije koja bi ujedinila sveučilišta s dviju obala Mediterana kroz akademsku suradnju, zajednička istraživanja i kulturne razmjene, stoji na stranicama Europske komisije. 

Teme
EU MED9 Gordan Grlić Radman diplomacija hrvatska diplomacija ministarstvo vanjskih poslova šef diplomacije

