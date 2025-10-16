Hrvatski šef diplomacije: "Služimo kao most prema državama zapadnog Balkana"

Grlić Radman je na skupu u Napulju naglasio važnost europske inicijative za uspostavu Mediteranskog sveučilišta i dodao kako se Dubrovnik, „zahvaljujući svojoj bogatoj diplomatskoj tradiciji i mediteranskim vezama, prirodno nameće kao sjedište mreže i regionalno središte znanja, dijaloga i suradnje”.