Hrvatskim građanima za ulazak u ovu zemlju više neće trebati viza

Južna Afrika izuzima hrvatske državljane od potrebe ishođenja viza za boravak do 90 dana, priopćilo je hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
"Ovo postignuće rezultat je ojačane suradnje i komunikacije s južnoafričkom stranom, predvođene ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te djelovanja na svim razinama unutar MVEP-a, uključujući Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Pretoriji", rekli su iz MVEP-a.
Priopćenje dodaje da su dodatan zamah bilateralnim odnosima dali posjet zamjenika južnoafričkog ministarstva vanjskih poslova Alvina Botesa Zagrebu u prosincu 2024. te političke konzultacije.
MVEP je naglasio da Južna Afrika ima "strogi vizni režim", zbog kojeg su hrvatski državljani do sada morali podnositi zahtjev za vizu, što je "značajno otežavalo" putovanja i poslovanje hrvatskih poduzeća u toj zemlji.
"Ovom odlukom našim građanima i poslovnom sektoru omogućen je jednostavniji pristup zemlji sa značajnim utjecajem na afričkom kontinentu i u svijetu, koja ove godine predsjeda skupinom G20", pojasnili su iz MVEP-a.
