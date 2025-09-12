Oglas

ZA BORAVAK DO 90 DANA

Hrvatskim građanima za ulazak u ovu zemlju više neće trebati viza

author
Hina
|
12. ruj. 2025. 10:31
Hrvatska putovnica
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Južna Afrika izuzima hrvatske državljane od potrebe ishođenja viza za boravak do 90 dana, priopćilo je hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Oglas

"Ovo postignuće rezultat je ojačane suradnje i komunikacije s južnoafričkom stranom, predvođene ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te djelovanja na svim razinama unutar MVEP-a, uključujući Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Pretoriji", rekli su iz MVEP-a.

Priopćenje dodaje da su dodatan zamah bilateralnim odnosima dali posjet zamjenika južnoafričkog ministarstva vanjskih poslova Alvina Botesa Zagrebu u prosincu 2024. te političke konzultacije.

MVEP
MVEP

MVEP je naglasio da Južna Afrika ima "strogi vizni režim", zbog kojeg su hrvatski državljani do sada morali podnositi zahtjev za vizu, što je "značajno otežavalo" putovanja i poslovanje hrvatskih poduzeća u toj zemlji.

"Ovom odlukom našim građanima i poslovnom sektoru omogućen je jednostavniji pristup zemlji sa značajnim utjecajem na afričkom kontinentu i u svijetu, koja ove godine predsjeda skupinom G20", pojasnili su iz MVEP-a.

Teme
južna afrika mvep putovnica viza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ