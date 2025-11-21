Hrvatskoj dvije opomene zbog povrede prava EU-a

Prema novim pravilima države članice dužne su postići cilj o smanjenju potrošnje energije od 11,7 posto do 2030. godine u usporedbi s projekcijama iz 2020.

U direktivama se također zahtijeva od zemalja članica da osiguraju da javni sektor bude predvodnik u štednji energije, smanjujući vlastitu konačnu potrošnju energije za 1,9 posto svake godine, u usporedbi s razinama iz 2021. i obnavljajući najmanje 3 posto javnih zgrada godišnje.