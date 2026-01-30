Hrvatskoj šest opomena od EU-a

Ta direktiva utvrđuje pravila kojima se poboljšava razina zaštite potrošača za financijske usluge koje se prodaju na daljinu, primjerice telefonom ili online, posebno uvođenjem „gumba za odustajanje“ koji potrošačima omogućuje odustajanje od ugovora jednim klikom. Države članice imale su rok do 19. prosinca 2025. da prenesu direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo. Do danas 21 država članica nije obavijestila Komisiju o potpunom prenošenju direktive.