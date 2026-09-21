priznala krivnju
Odvjetnik Josipe Pleslić: "Donijela je tešku, odgovornu i hrabru odluku"
Josipa Pleslić, ex Rimac, priznala je krivnju i nagodila se s USKOK-om, nakon čega je osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130 tisuća eura.
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Njezin odvjetnik Ivan Gržić poručio je nakon ročišta pred Županijskim sudom u Zagrebu da je riječ o "teškoj, odgovornoj i hrabroj odluci" te da je sporazum u ovom trenutku bio najsvrhovitije rješenje, piše tportal.
"Moja klijentica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Iskoristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku, s obzirom na sve prateće okolnosti', izjavio je Gržić novinarima ispred suda.
Pleslić je priznala krivnju za koruptivna kaznena djela povezana sa sređivanjem državnih stručnih ispita, nezakonitim zapošljavanjem i namještanjem državnih potpora.
Tijekom postupka spominjala se i mogućnost izvođenja poruka iz mobitela Josipe Pleslić, uključujući i prepisku s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. Na pitanje je li upravo to utjecalo na odluku o nagodbi, njezin odvjetnik nije dao konkretan odgovor. Novinari su ga pitali i kako to da je obrana dosad zauzimala čvrst stav, a sada je ipak došlo do sporazuma s USKOK-om.
"To vi tako tumačite. Promijenilo se nije ništa. Kao što sam rekao, procijenili smo da je ovo najoportunije i najsvrhovitije rješenje u ovom trenutku i donijeli smo takvu odluku. Odluka nije bila laka, prošla je proces promišljanja i na koncu je, uz dogovor mene i branjenice, takva odluka donesena i potvrđena od strane suda", rekao je Gržić.
Upitan kako će priznanje krivnje utjecati na druge postupke koji se vode protiv njegove branjenice, poručio je da to zasad nije moguće predvidjeti.
"Oba postupka su trenutno u fazi odlučivanja po našim žalbama i nalaze se na Visokom kaznenom sudu. Ona još uvijek nisu predmetom razmatranja pred ovim sudom u smislu potvrđivanja optužnice."
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