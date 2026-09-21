Odvjetnik Josipe Pleslić: "Donijela je tešku, odgovornu i hrabru odluku"

"To vi tako tumačite. Promijenilo se nije ništa. Kao što sam rekao, procijenili smo da je ovo najoportunije i najsvrhovitije rješenje u ovom trenutku i donijeli smo takvu odluku. Odluka nije bila laka, prošla je proces promišljanja i na koncu je, uz dogovor mene i branjenice, takva odluka donesena i potvrđena od strane suda", rekao je Gržić.