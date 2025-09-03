Oglas

Turističke brojke

Glavina: Turizam bilježi rekordne rezultate. Imamo gotovo pa idealnu situaciju

author
N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2025. 11:07
Tonči Glavina
N1

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić na konferenciji za medije predstavili su rezultate turističkog prometa za srpanj i kolovoz te prvih osam mjeseci ove godine, stanje smještajnih kapaciteta te predstojeće promotivne aktivnosti.

Oglas

Stabilizacija cijena

Ministar turizma Tonči Glavina istaknuo je kako su zadovoljni s turističkim rezultatima, ali da prostora za napredak ima, posebno u stabilizaciji cijena: "Hrvatski turizam bilježi rekordne rezultate i kada govorimo o prometu i o potrošnji. Imamo gotovo pa idealnu situaciju"

Navodi da rezultati pokazuju da postajemo cjelogodišnja destinacija: "Podaci pokazuju da ostvarujemo dva posto više prometa u dolascima i 0,5 veći promet u noćenjima, odnosno 17,2 milijuna dolazaka i 89,8 milijuna noćenja. U predsezoni smo ostvarili pet posto više dolazaka i četiri posto više noćenja, to je u apsolutnim brojkama više od 260 tisuća dolazaka i više od milijun osvarenih noćenja."

Turistički promet
N1

Srpanj i kolovoz - manji broj dolazaka i noćenja

"U sprnju i kolovozu ostvarili smo nešto manji broj dolazaka i noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U kolovozu smo imali isti broj dolazaka kao i prošle godine. Razlog turističkih rezultata je sigurno i cjenovna konkurentnost, ali i to da na našim najvećim turističkim tržištima kao što je npr. Njemačka imamo lošu gospodarsku situaciju", govori ministar.

Ministar navodi da se za idući turističku godinu očekuje realno formiranje cijena.

"Imamo i nikada veću potrošnju u hrvatskom turizmu. Prema podacima Porezne uprave za prvih osam mjeseci imamo izdano 3,6 posto više računa u odnosu na isto razdoblje prošle godine, radi se o šest milijardi eura. Fiskalizacija za srpanj i kolovoz pokazuje da je ukupna vrijednost računa veća za sedam posto nego u razdoblju prošle godine. Hrvatski turizam bi ove godine trebao imati i rekordne prihode od stranih turista, prema projekcijama HNB-a, za 3,8 posto, iznos bi mogao dosegnuti 15,5 milijardi eura."

"U razdoblju od 2016. godine do ove godine prihodi od stranih turista u prvom tromjesječju su se udvostručili, povećali su se za 100 posto, jako bitan podatak", tvrdi Glavina.

Top 10 turističkih destinacija

Destinacije
N1
Teme
Hrvatska turistička zajednica Kristjan Staničić Tonči Glavina ministarstvo turizma i sporta

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ