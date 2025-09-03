Glavina: Turizam bilježi rekordne rezultate. Imamo gotovo pa idealnu situaciju

"U sprnju i kolovozu ostvarili smo nešto manji broj dolazaka i noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U kolovozu smo imali isti broj dolazaka kao i prošle godine. Razlog turističkih rezultata je sigurno i cjenovna konkurentnost, ali i to da na našim najvećim turističkim tržištima kao što je npr. Njemačka imamo lošu gospodarsku situaciju", govori ministar.