Turističke brojke
Glavina: Turizam bilježi rekordne rezultate. Imamo gotovo pa idealnu situaciju
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić na konferenciji za medije predstavili su rezultate turističkog prometa za srpanj i kolovoz te prvih osam mjeseci ove godine, stanje smještajnih kapaciteta te predstojeće promotivne aktivnosti.
Stabilizacija cijena
Ministar turizma Tonči Glavina istaknuo je kako su zadovoljni s turističkim rezultatima, ali da prostora za napredak ima, posebno u stabilizaciji cijena: "Hrvatski turizam bilježi rekordne rezultate i kada govorimo o prometu i o potrošnji. Imamo gotovo pa idealnu situaciju"
Navodi da rezultati pokazuju da postajemo cjelogodišnja destinacija: "Podaci pokazuju da ostvarujemo dva posto više prometa u dolascima i 0,5 veći promet u noćenjima, odnosno 17,2 milijuna dolazaka i 89,8 milijuna noćenja. U predsezoni smo ostvarili pet posto više dolazaka i četiri posto više noćenja, to je u apsolutnim brojkama više od 260 tisuća dolazaka i više od milijun osvarenih noćenja."
Srpanj i kolovoz - manji broj dolazaka i noćenja
"U sprnju i kolovozu ostvarili smo nešto manji broj dolazaka i noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U kolovozu smo imali isti broj dolazaka kao i prošle godine. Razlog turističkih rezultata je sigurno i cjenovna konkurentnost, ali i to da na našim najvećim turističkim tržištima kao što je npr. Njemačka imamo lošu gospodarsku situaciju", govori ministar.
Ministar navodi da se za idući turističku godinu očekuje realno formiranje cijena.
"Imamo i nikada veću potrošnju u hrvatskom turizmu. Prema podacima Porezne uprave za prvih osam mjeseci imamo izdano 3,6 posto više računa u odnosu na isto razdoblje prošle godine, radi se o šest milijardi eura. Fiskalizacija za srpanj i kolovoz pokazuje da je ukupna vrijednost računa veća za sedam posto nego u razdoblju prošle godine. Hrvatski turizam bi ove godine trebao imati i rekordne prihode od stranih turista, prema projekcijama HNB-a, za 3,8 posto, iznos bi mogao dosegnuti 15,5 milijardi eura."
"U razdoblju od 2016. godine do ove godine prihodi od stranih turista u prvom tromjesječju su se udvostručili, povećali su se za 100 posto, jako bitan podatak", tvrdi Glavina.
Top 10 turističkih destinacija
