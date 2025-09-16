Saborski klubovi traže zaštitu za domaće turističke vodiče

Saborski klubovi suglasili su se utorak da u liberalizaciji tržišta pružanja usluga turističkih vodiča domaće vodiče treba zaštiti, jer oni, ističu, nisu samo osobe koje šetaju gradovima i pokazuju znamenitosti, već i čuvari hrvatskog identiteta.
HDZ-ov Mato Franković od resornog ministarstva očekuje da žurno donese pravilnik kojim će definirati koju razinu obrazovanja turistički vodič mora imati. „Vodič mora dobro poznavati hrvatski jezik, ne možete očekivati da vodi ture po Hrvatskoj, a ne zna jezik“, ističe pa navodi primjere Italije i Grčke.
U Italiji, kad osoba polaže ispit za turističkog vodiča, 70 posto polaže na talijanskom, a 30 posto na jeziku na kojem će voditi, u Grčkoj se cijeli ispit polaže na grčkom, a obrazovanje traje dvije godine.
To je previše, adekvatno je šest mjeseci, rekao je Franković u raspravi u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se donose zbog pristupanja OECD-u, a po kojima će kao vodiči u Hrvatskoj moći raditi i vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a, dok će se državljanima trećih zemalja onemogućiti pružanje usluga vodiča u našoj zemlji.
I Dalibor Paus (IDS) poziva da se tržište otvori „pametno“, da domaći vodiči ne budu izloženi nelojalnoj konkurenciji. Treba zaustaviti svaku nelojalnu konkurenciju i vođenje turista bez licence, te još povećati novčane kazne za to, predložio je.
Dušicu Radojčić (Možemo) „bode u oči“ što se, kaže, lokalitete vezane uz Domovinski rat, stavlja iznad bilo koje povijesne i kulturne lokacije, pa i one s UNESCO-ove liste.
Naime, za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči će morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku i s tom licencom onda mogu voditi ture.
„Dakle, po Eufrazijevoj bazilici, Dioklecijanovoj palači, Dubrovniku, može voditi svaki stranac obrazovan na Wikipediji, ali zato ne smiju ni zucnuti o lokalitetima i Domovinskom ratu, bez polaganja stručnog ispita“, konstatirala je zastupnica.
Miletić: Ispilit ću ogradu kod hotela Hilton
Franković pozitivnim drži što su lokaliteti vezani uz Domovinski rat dodatno zaštićeni, ali žali što i UNESCO-vi nisu „dodano istaknuti“. Ipak, dodaje i kako su „sve te lokacije pod zaštitom UNESCO-a, osim Pule, već obuhvaćene zaštitama vezanima uz Domovinski rat“.
Marin Miletić (Most) zapitao se kakav to turizam želimo, pa naveo kako je riječki hotel Hilton zagradio pješčanu plažu na dva mjesta i ne dopušta da se tamo dođu kupati građani.
„Ispilit ću ogradu kod Hiltona“, najavio je, pozivajući se na izjavu resornog ministra Tončija Glavine kako po zakonu nitko ne može podići ogradu na pomorskom dobru.
Klubovi SDP-a i Glasa, osim o samom zakonu, za koji drže da nije trebao ići po hitnom postupku, govorili su i o stanju u hrvatskom turizmu, apostrofirajući problem nekomercijalnog smještaja.
Situacija je postala neodrživa, još malo pa će broj tih jedinica, doseći broj registriranih jedinica za privatni smještaj, upozorila je Sanja Radolović (SDP), a Anka Mrak Taritaš precizirala kako su „problem stranci koji su kupili nekretnine u Hrvatskoj i koje iznajmljuju pod krinkom da im dolaze prijatelji, rođaci, susjedi“.
