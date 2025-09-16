Saborski klubovi traže zaštitu za domaće turističke vodiče

To je previše, adekvatno je šest mjeseci, rekao je Franković u raspravi u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se donose zbog pristupanja OECD-u, a po kojima će kao vodiči u Hrvatskoj moći raditi i vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a, dok će se državljanima trećih zemalja onemogućiti pružanje usluga vodiča u našoj zemlji.