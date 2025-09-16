Ovo su detalji novog paketa mjera: Za koliko rastu cijene struje i plina?

Kako bi se ublažile posljedice rasta troškova života, Vlada je na današnjoj sjednici donijela i odluku da se isplati jednokratno novčano primanje od 100 eura hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, korisnicima u sustavu skrbi za branitelje iz Domovinskog rata i sustavu socijalne skrbi i to ako primaju novčanu naknadu za nezaposlenost ili zajamčenu minimalnu naknadu i koji se vode u evidenciji nezaposlenih a nisu korisnici tih naknada. Ukupno je riječ o 1,5 milijuna eura, a obuhvaćeno je oko 15.000 osoba.