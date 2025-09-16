175,4 milijuna eura
Ovo su detalji novog paketa mjera: Za koliko rastu cijene struje i plina?
Vlada je na sjednici u utorak usvojila deveti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan 175,4 milijuna eura, koji uključuje i postupno izlaženje iz mjera subvencioniranja energenata, to jest struje, plina i toplinske energije.
Za cjenovno pristupačnu energiju, to jest struju, plin i toplinarstvo, izdvojit će se 115 milijuna eura, za naknade za troškove energije za ugrožene kupce energenata namijenjeno je 50,9 milijuna eura, za potpore studentima osam milijuna eura, a za naknade nezaposlenim hrvatskim braniteljima 1,5 milijuna eura.
Paket je predstavio predsjednik Vlade Andrej Plenković, ocijenivši ga "sveobuhvatnim i primjerenim" ovom trenutku. Istaknuo je da se u postupno popuštanje i izlazak iz mjera subvencioniranja ide jer je došlo do stabilizacije cijena energenata na tržištu, pri čemu Hrvatska iz mjera izlazi kao i druge zemlje EU-a.
Dosadašnjim zamrzavanjem cijena, prosječan račun za struju od 50 eura mjesečno smanjen je za 18,7 posto, na 40,65 eura, što je značilo godišnju uštedu od 112 eura po kućanstvu.
Nakon 1. studenoga 2025., račun od 40,65 eura porast će na prosječnih 43,65 eura, ili za 7,41 posto. Od 1. siječnja 2026., prema Plenkovićevim riječima, "kada se pridodaju i trošarine", prosjek će iznositi 45,61 eura, uz rast od 4,8 posto.
"Još uvijek, ono što je bit, nastavljamo subvencioniranje, umjesto 50 eura bit će 45,61 eura, što je još uvijek za 4,4 eura jeftinije no što bi bilo na tržištu", istaknuo je Plenković.
Te mjere se odnose na sva kućanstva, kao i na javni i neprofitni sektor, kao što su vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne, vjerske zajednice itd.
Račun za struju za male poduzetnike porast će za 29 eura mjesečno
Kada je riječ o mikro, malim i srednjim poduzetnicima, također se od 1. studenoga mjere subvencioniranja djelomično ublažavaju, no sva poduzeća koja u pola godine potroše do 250.000 kilovatsati (kWh) i dalje će imati pravo na povoljniju cijenu struje.
Tako, mali poduzetnici s potrošnjom od 15.000 kWh godišnje danas plaćaju oko 2.740 eura godišnje, a nakon izmjena, račun će porasti za 29 eura mjesečno ili 348 eura godišnje, istaknuto je u Vladinoj prezentaciji.
Kada je riječ o plinu, trenutno je prosječan račun od 50 eura mjesečno snižen za 16 posto, na 42 eura, što znači godišnju uštedu od 96 eura po kućanstvu.
Od 1. listopada 2025. račun od 42 eura porast će za četiri eura ili 9,5 posto, na 46 eura mjesečno, što će i dalje biti četiri eura ispod cijene bez subvencija Vlade. Tako, istaknuto je, kućanstva će i dalje štedjeti oko 48 eura godišnje zahvaljujući mjerama Vlade, pri čemu je vrijednost ove Vladine mjere 18 milijuna eura.
Tu su i mjere za korisnike toplinske energije iz toplana, pri čemu će od 1. listopada račun od 37,75 eura porasti na prosječnih 41,53 eura ili 10 posto, no, istaknuo je Plenković, i dalje će za gotovo pet eura biti ispod cijene koja bi bila bez subvencija Vlade.
Tako, zahvaljujući Vladinim mjerama, kućanstva će i dalje štedjeti prosječno 57 eura godišnje.
Vaučeri za energente za ugrožene kupce, jednokratna naknada braniteljima...
Posebne i ciljane potpore i dalje ostaju za najugroženije, pri čemu status ugroženog kupca energenata ima 117.000 osoba, koji će dobivati vaučer od 70 eura mjesečno za troškove električne, plinske i toplinske energije. Za tu mjeru će se za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026. izdvojiti 49 milijuna eura.
Tu je još i mjera vrijedna 1,9 milijuna eura koja se odnosi na naknade za pružatelje socijalnih usluga, kojom je obuhvaćeno 520 pružatelja usluga i više od 2330 udomiteljskih obitelji.
Kako bi se ublažile posljedice rasta troškova života, Vlada je na današnjoj sjednici donijela i odluku da se isplati jednokratno novčano primanje od 100 eura hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, korisnicima u sustavu skrbi za branitelje iz Domovinskog rata i sustavu socijalne skrbi i to ako primaju novčanu naknadu za nezaposlenost ili zajamčenu minimalnu naknadu i koji se vode u evidenciji nezaposlenih a nisu korisnici tih naknada. Ukupno je riječ o 1,5 milijuna eura, a obuhvaćeno je oko 15.000 osoba.
Također, zaključkom je Vlada omogućila nastavak potpore studentskim centrima za održiv sustav prehrane putem subvencija. Tako za 102 tisuće studenata ostaje nepromijenjena cijena obroka od 0,86 eura, čime je spriječeno poskupljenje studentske prehrane za 40 posto u 25 gradova gdje je osigurana usluga prehrane za studente. Vrijednost mjere je osam milijuna eura, istaknuto je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare